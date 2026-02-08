Η σπουδαία κίνηση του Γουόρντ: Σκόραρε και φίλησε το σήμα του Ολυμπιακού (vid)
Ο Τάισον Γουόρντ έχει προσαρμοστεί πλήρως στο λιμάνι και στον Ολυμπιακό και το απέδειξε ακόμα μία φορά με μία τρομερή κίνηση.
Ο Τάισον Γουόρντ μπορεί να ήρθε μόλις το καλοκαίρι στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, όμως έχει ήδη δεθεί με τον σύλλογο και φροντίζει να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.
Ο Αμερικανός απολαμβάνει που βρίσκεται στα μέρη μας και παίζει με την ερυθρόλευκη φανέλα και αυτό το απέδειξε έμπρακτα και στο ματς απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, κάνοντας μία απίθανη κίνηση, η οποία τον τιμά ιδιαίτερα.
Ο Τάισον Γουόρντ προχώρησε σε μια κίνηση γεμάτη σεβασμό και αγάπη προς τον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό, μετά από λέι απ του, να φιλά το σήμα της ομάδας του Πειραιά, που βρίσκεται στη βάση της μπασκέτας.
Ο φόργουορντ των ερυθρόλευκων άφησε τη μπάλα στο καλάθι της Βίρτους με λέι απ και στη συνέχεια προσγειώθηκε πάνω στη βάση της μπασκέτας, με τον ίδιο να φιλά το σήμα του Ολυμπιακού πριν γυρίσει στην άμυνα.
Δείτε το βίντεο με την τρομερή κίνηση του Γουόρντ
