Ολυμπιακός: Δεν παίζει ο Γουόρντ κόντρα στον Παναθηναϊκό
Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ στη σύνθεσή του, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι αιωνίων της Euroleague, την Παρασκευή.
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (2/1, 21:15) τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μια πολύ σημαντική απουσία.
Ο λόγος για τον Τάισον Γουόρντ που τελικά δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο ντέρμπι «αιωνίων» λόγω του οστικού οιδήματος που τον ταλαιπωρεί από τις αρχές Δεκεμβρίου.
Προστατεύεται ενόψει της συνέχειας ο Γουόρντ
Ο Αμερικανός ανταποκρίνεται μεν πολύ καλά στη θεραπεία και «έτρεχε» να προλάβει το ματς, ωστόσο οι άνθρωποι των Πειραιωτών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προτίμησαν να μην ρισκάρουν με τη συμμετοχή του, θέλοντας να τον προστατεύσουν ενόψει της δύσκολης και μεγάλης συνέχειας στη σεζόν.
Έτσι, ο Γουόρντ επικεντρώνεται τώρα στο να είναι έτοιμος για το ματς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, την επόμενη εβδομάδα.
