Ολυμπιακός: Δεν παίζει ο Γουόρντ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (2/1, 21:15) τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μια πολύ σημαντική απουσία.

Ο λόγος για τον Τάισον Γουόρντ που τελικά δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο ντέρμπι «αιωνίων» λόγω του οστικού οιδήματος που τον ταλαιπωρεί από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Προστατεύεται ενόψει της συνέχειας ο Γουόρντ

Ο Αμερικανός ανταποκρίνεται μεν πολύ καλά στη θεραπεία και «έτρεχε» να προλάβει το ματς, ωστόσο οι άνθρωποι των Πειραιωτών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προτίμησαν να μην ρισκάρουν με τη συμμετοχή του, θέλοντας να τον προστατεύσουν ενόψει της δύσκολης και μεγάλης συνέχειας στη σεζόν.

Έτσι, ο Γουόρντ επικεντρώνεται τώρα στο να είναι έτοιμος για το ματς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, την επόμενη εβδομάδα.