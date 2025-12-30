Γουόρντ: «Δεν ήταν θέμα χρημάτων – αυτό ήταν το καλύτερο για μένα στον Ολυμπιακό» (vid)

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναφέρθηκε στη διαδικασία που οδήγησε στη συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους», αποκαλύπτοντας πως προς το τέλος της σεζόν υπήρξαν αρκετές συζητήσεις και διαφορετικές επιλογές για το μέλλον του. Όπως εξήγησε, παρότι είχε μπροστά του δελεαστικές προτάσεις, έπρεπε να πάρει μια απόφαση βασισμένη σε αυτό που ήταν πραγματικά καλύτερο για τον ίδιο.

Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι η επιλογή του δεν είχε να κάνει με το οικονομικό κομμάτι, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν είχε να κάνει με τα χρήματα. Έπρεπε να επιλέξω αυτό που ήταν καλύτερο για μένα».

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, τονίζοντας:

«Μου αρέσει ο τρόπος που παίζουν και το γεγονός ότι στον Ολυμπιακό σε κρατούν όλους ενεργούς. Φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και νοιάξιμο».

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η προσέγγιση του δημιουργεί τεράστιο κίνητρο, σημειώνοντας πως «αυτό με κάνει να θέλω να τρέξω πάνω σε έναν τοίχο».

Ο Γουόρντ υπογράμμισε επίσης ότι η ενέργεια που υπήρχε και από τις δύο πλευρές ήταν καθοριστική για την τελική του απόφαση, δείχνοντας ξεκάθαρα πόσο θετικά ένιωσε από την πρώτη επαφή.

Στη συνέντευξή του στο Euro Insiders powered by Betsson, ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και σε άλλα πολλά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα, σκιαγραφώντας τη νοοτροπία και τη φιλοσοφία της ομάδας του Πειραιά.

Δείτε τη συνέντευξη του Τάισον Γουόρντ στο Euro Insiders powered by Betsson.