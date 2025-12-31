Μπαρτζώκας: «Το να γίνω προπονητής του Ολυμπιακού ήταν όνειρο ζωής» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη σε σέρβικο μέσο και έδωσε μερικές σπουδαίες ατάκες, τόσο για τον Ολυμπιακό, όσο και για τις αντιδράσεις του.

Ο Έλληνας προπονητής μίλησε για τη σχέση που διατηρεί με τους «ερυθρόλευκους», τόσο σαν προπονητής όσο και σαν οπαδός. Αναφέρθηκε επίσης στο επερχόμενο Final Four της Αθήνας αλλά και την αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό!

Αναλυτικά οι δηλώσεις που παραχώρησε στη Σερβία ο Μπαρτζώκας

«Καταρχάς, ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα τον Ολυμπιακό ως πρώτος προπονητής. Είχα βρεθεί ξανά στον σύλλογο, αλλά εκείνη η περίοδος ήταν ξεχωριστή. Ερχόμουν από τον Πανιώνιο, το Μαρούσι και τη Λάρισα, όμως ο Ολυμπιακός είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα, γιατί είμαι φίλαθλος της ομάδας από παιδί. Το να γίνω προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ένα όνειρο ζωής. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές, αλλά και δύσκολες. Κατακτήσαμε την EuroLeague, χάσαμε το πρωτάθλημα, και μετά από δυόμισι χρόνια αποχώρησα. Η δεύτερη θητεία μου, τον Ιανουάριο του 2020, ήταν διαφορετική. Ήταν μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά τα συναισθήματα της πρώτης φοράς παραμένουν αξέχαστα. Αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ.».

Για το γεγονός ότι είχε βρεθεί ως φίλαθλος στα Final Four του 2009 και 2010 και το κατέκτησε τρία χρόνια αργότερα: «Έτσι είναι η ζωή, μερικές φορές φέρνει απίστευτα πράγματα. Ήμουν τότε στο Μαρούσι και βρέθηκα στο Παρίσι και στο Βερολίνο ως φίλαθλος. Δύο χρόνια μετά, ήμουν προπονητής του Ολυμπιακού στο Λονδίνο και κατακτήσαμε τον τίτλο. Είναι στιγμές που δείχνουν πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ζωή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε εκτενώς στις… εκρήξεις και τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια πιστεύω ότι τα καταφέρνω καλύτερα. Παλαιότερα ήμουν πιο εκρηκτικός, πιο συναισθηματικός μέσα στους αγώνες. Τώρα προσπαθώ να είμαι πιο ήρεμος, πιο ώριμος. Λιγότερες τεχνικές ποινές, λιγότερα παράπονα. Δεν είναι εύκολο, ειδικά με τέτοιους φιλάθλους, αλλά προσπαθώ να το διαχειριστώ».

H μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το Final Four της Αθήνας και την αντιπαλότητα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

«Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις. Το Final Four θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η Αθήνα ειναι η Αθήνα αλλά για εμάς αυτό το γήπεδο είναι πιο εχθρικό. Οι φίλαθλοί μας θέλουν πολύ να κερδίσουν το τρόπαιο σε αυτό το γήπεδο, αλλά εγώ δε σκέφτομαι έτσι. Προτιμώ να πηγαίνω παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με προπόνηση. Δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Τραυματισμοί, κρίσεις μέσα στη σεζόν, όλα παίζουν ρόλο. Κανείς δεν μπορεί να πει από την αρχή ότι θα κατακτήσει τον τίτλο.

Τι είπε για τον Βασίλη Σπανούλη

«Είναι υπέροχο. Ο Βασίλης έχει το δικό του στυλ και τη δική του φιλοσοφία. Χαίρομαι που συνεχίζει στο μπάσκετ. Το ίδιο σέβομαι όλους τους προπονητές. Είμαστε όλοι ανταγωνιστικοί, αλλά πάνω απ’ όλα άνθρωποι».

Η αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό είναι παρόμοια με την αντιπαλότητα Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας. Έντονα συναισθήματα, τεράστια πίεση, μέτρα ασφαλείας. Όποιος δεν έχει ζήσει τέτοια παιχνίδια, δύσκολα τα καταλαβαίνει. Πρέπει όμως να θυμόμαστε όμως ότι είναι απλώς αθλητισμός».