sports betsson
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπαρτζώκας: «Το να γίνω προπονητής του Ολυμπιακού ήταν όνειρο ζωής» (vid)
Euroleague 31 Δεκεμβρίου 2025 | 11:40

Μπαρτζώκας: «Το να γίνω προπονητής του Ολυμπιακού ήταν όνειρο ζωής» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Σερβία και αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό, τις δύο θητείες του, αλλά και στο Βασίλη Σπανούλη και τα ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Spotlight

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη σε σέρβικο μέσο και έδωσε μερικές σπουδαίες ατάκες, τόσο για τον Ολυμπιακό, όσο και για τις αντιδράσεις του.

Ο Έλληνας προπονητής μίλησε για τη σχέση που διατηρεί με τους «ερυθρόλευκους», τόσο σαν προπονητής όσο και σαν οπαδός. Αναφέρθηκε επίσης στο επερχόμενο Final Four της Αθήνας αλλά και την αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό!

Αναλυτικά οι δηλώσεις που παραχώρησε στη Σερβία ο Μπαρτζώκας

«Καταρχάς, ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα τον Ολυμπιακό ως πρώτος προπονητής. Είχα βρεθεί ξανά στον σύλλογο, αλλά εκείνη η περίοδος ήταν ξεχωριστή. Ερχόμουν από τον Πανιώνιο, το Μαρούσι και τη Λάρισα, όμως ο Ολυμπιακός είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα, γιατί είμαι φίλαθλος της ομάδας από παιδί. Το να γίνω προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ένα όνειρο ζωής. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές, αλλά και δύσκολες. Κατακτήσαμε την EuroLeague, χάσαμε το πρωτάθλημα, και μετά από δυόμισι χρόνια αποχώρησα. Η δεύτερη θητεία μου, τον Ιανουάριο του 2020, ήταν διαφορετική. Ήταν μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά τα συναισθήματα της πρώτης φοράς παραμένουν αξέχαστα. Αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ.».

Για το γεγονός ότι είχε βρεθεί ως φίλαθλος στα Final Four του 2009 και 2010 και το κατέκτησε τρία χρόνια αργότερα: «Έτσι είναι η ζωή, μερικές φορές φέρνει απίστευτα πράγματα. Ήμουν τότε στο Μαρούσι και βρέθηκα στο Παρίσι και στο Βερολίνο ως φίλαθλος. Δύο χρόνια μετά, ήμουν προπονητής του Ολυμπιακού στο Λονδίνο και κατακτήσαμε τον τίτλο. Είναι στιγμές που δείχνουν πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ζωή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε εκτενώς στις… εκρήξεις και τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια πιστεύω ότι τα καταφέρνω καλύτερα. Παλαιότερα ήμουν πιο εκρηκτικός, πιο συναισθηματικός μέσα στους αγώνες. Τώρα προσπαθώ να είμαι πιο ήρεμος, πιο ώριμος. Λιγότερες τεχνικές ποινές, λιγότερα παράπονα. Δεν είναι εύκολο, ειδικά με τέτοιους φιλάθλους, αλλά προσπαθώ να το διαχειριστώ».

H μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

YouTube thumbnail

Για το Final Four της Αθήνας και την αντιπαλότητα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

«Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις. Το Final Four θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η Αθήνα ειναι η Αθήνα αλλά για εμάς αυτό το γήπεδο είναι πιο εχθρικό. Οι φίλαθλοί μας θέλουν πολύ να κερδίσουν το τρόπαιο σε αυτό το γήπεδο, αλλά εγώ δε σκέφτομαι έτσι. Προτιμώ να πηγαίνω παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με προπόνηση. Δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Τραυματισμοί, κρίσεις μέσα στη σεζόν, όλα παίζουν ρόλο. Κανείς δεν μπορεί να πει από την αρχή ότι θα κατακτήσει τον τίτλο.

Τι είπε για τον Βασίλη Σπανούλη

«Είναι υπέροχο. Ο Βασίλης έχει το δικό του στυλ και τη δική του φιλοσοφία. Χαίρομαι που συνεχίζει στο μπάσκετ. Το ίδιο σέβομαι όλους τους προπονητές. Είμαστε όλοι ανταγωνιστικοί, αλλά πάνω απ’ όλα άνθρωποι».

Η αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό είναι παρόμοια με την αντιπαλότητα Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας. Έντονα συναισθήματα, τεράστια πίεση, μέτρα ασφαλείας. Όποιος δεν έχει ζήσει τέτοια παιχνίδια, δύσκολα τα καταλαβαίνει. Πρέπει όμως να θυμόμαστε όμως ότι είναι απλώς αθλητισμός».

Headlines:
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Experts
Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015
Euroleague 31.12.25

«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη για τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ και έδωσε τη δική του απάντηση.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Για τη νέα χρονιά 31.12.25

Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο ερασιτεχνισμός της Δεξιάς μπορεί να δώσει τη νίκη στην Αριστερά και τον Λούλα στις εκλογές
Τέταρτη θητεία; 31.12.25

Βραζιλία: Ο ερασιτεχνισμός της Δεξιάς μπορεί να δώσει τη νίκη στην Αριστερά και τον Λούλα στις εκλογές

Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, είναι το φαβορί για τις εκλογές τον Οκτώβριο. Η στήριξη Τραμπ στον Μπολσονάρο, τα λάθη της Δεξιάς και η στάση του Λούλα, ανοίγουν δρόμο για επανεκλογή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»

Ο Λούκα Μόντριτς έδωσε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης σε μεγάλο μέσο του εξωτερικού και μίλησε για την απόφαση του να αγωνιστεί στη Μίλαν, αλλά και για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s
Ασημένια Οικονομία 31.12.25

Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s

Όσοι μεγάλωσαν τις δεκαετίες του '60 και '70, δηλαδή πάνω κάτω οι σημερινοί εξηντάρηδες, έχουν ψυχικές δυνάμεις που στους νεότερους σπανίζουν, υποστηρίζει αναλυτής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο