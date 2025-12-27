Μπαρτζώκας: «Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια.
- Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο
- Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
- Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
- «Ζύγιζε μόλις 9 κιλά» – Νέα στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη
Ο Ολυμπιακός πήγε να… γκρεμίσει ό,τι έχτισε στα τρία πρώτα δεκάλεπτα του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια, κατάφερε ωστόσο να πάρει ένα μεγάλο διπλό.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας πως οι παίκτες του έκαναν πολλά λάθη στην τελευταία περίοδο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο αγώνας είχε μπόλικο στρες, ενώ ευχαρίστησε τους οπαδούς των Ερυθρόλευκων που πήγαν στο γήπεδο.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε και να παίξουμε όλοι μαζί σε μια δύσκολη έδρα. Το τέταρτο δεκάλεπτο δεν πήγε καλά, τους βάλαμε στις βολές πολύ νωρίς, μας δημιούργησαν πρόβλημα στο τρίποντο, χάσαμε την μπάλα πολλές φορές. Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε. Την ευγνωμοσύνη μου στους φιλάθλους μας που ταξίδεψαν εδώ μαζί μας.
Κάναμε δύο λάθη κρίσιμα, χαζά στο τέλος. Ηταν στρεσογόνο ματς με πολλή ένταση και πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την μπάλα. Χάσαμε γρήγορα τον Γουόκαπ, αλλά πήραμε τη νίκη».
- Με ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ξεκινά το 2026 στην Ευρωλίγκα
- Ισοπαλία στο Μαρόκο – Μάλι (1-1), με τον Ελ Κααμπί βασικό
- Μπαρτζώκας: «Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε»
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0: Τρίποντο με «υπογραφή» Ντόργκου
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Μπολόνια
- Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»
- Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95: Η ομάδα του Σπανούλη νίκησε τη «Βασίλισσα»
- Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τίμησε τον Τζον Ρόμπερτσον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις