Μπαρτζώκας: «Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε»

Ο Ολυμπιακός πήγε να… γκρεμίσει ό,τι έχτισε στα τρία πρώτα δεκάλεπτα του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια, κατάφερε ωστόσο να πάρει ένα μεγάλο διπλό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας πως οι παίκτες του έκαναν πολλά λάθη στην τελευταία περίοδο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο αγώνας είχε μπόλικο στρες, ενώ ευχαρίστησε τους οπαδούς των Ερυθρόλευκων που πήγαν στο γήπεδο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε και να παίξουμε όλοι μαζί σε μια δύσκολη έδρα. Το τέταρτο δεκάλεπτο δεν πήγε καλά, τους βάλαμε στις βολές πολύ νωρίς, μας δημιούργησαν πρόβλημα στο τρίποντο, χάσαμε την μπάλα πολλές φορές. Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε. Την ευγνωμοσύνη μου στους φιλάθλους μας που ταξίδεψαν εδώ μαζί μας.

Κάναμε δύο λάθη κρίσιμα, χαζά στο τέλος. Ηταν στρεσογόνο ματς με πολλή ένταση και πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την μπάλα. Χάσαμε γρήγορα τον Γουόκαπ, αλλά πήραμε τη νίκη».