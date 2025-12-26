Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βίρτους στην Μπολόνια με 97-94, κάνοντας τα εύκολα δύσκολα, αλλά εν τέλει πήρε το διπλό, με μεγάλο Φουρνιέ (21 πόντους, 7/10 τρίποντα).

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε το ρεκόρ της στο 10-7 (δεν έχει παίξει ακόμα το ματς με την Φενέρ) και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας. Οι Ιταλοί από την άλλη έπεσαν στο 8-10 και την 13η θέση.

Νωρίτερα η Μακάμπι διέσυρε την Παρτιζάν με 87-112 μέσα στο Βελιγράδι, ανεβαίνοντας στο 8-10 και ρίχνοντας την ίδια στιγμή τους Σέρβους στην 18η θέση με 6-12, ενώ η Μονακό επικράτησε της Ρεάλ με 100-95 και παρέμεινε στην 6η θέση.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

Τρίτη 23/12

Ντουμπάι BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71

Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92

Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 103-99

Παρασκευή 26/12

Παρτιζάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία της Euroleague μετά από 18 αγωνιστικές:

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Βαλένθια – Παρτίζαν 30/12 στις 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/12 στις 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 30/12 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 30/12 στις 21:30

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00