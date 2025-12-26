Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Μπολόνια
Έτσι διαμορφώθηκε η κατάταξη στην Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ολοκλήρωση της 18ης αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βίρτους στην Μπολόνια με 97-94, κάνοντας τα εύκολα δύσκολα, αλλά εν τέλει πήρε το διπλό, με μεγάλο Φουρνιέ (21 πόντους, 7/10 τρίποντα).
Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε το ρεκόρ της στο 10-7 (δεν έχει παίξει ακόμα το ματς με την Φενέρ) και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας. Οι Ιταλοί από την άλλη έπεσαν στο 8-10 και την 13η θέση.
Νωρίτερα η Μακάμπι διέσυρε την Παρτιζάν με 87-112 μέσα στο Βελιγράδι, ανεβαίνοντας στο 8-10 και ρίχνοντας την ίδια στιγμή τους Σέρβους στην 18η θέση με 6-12, ενώ η Μονακό επικράτησε της Ρεάλ με 100-95 και παρέμεινε στην 6η θέση.
Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:
Τρίτη 23/12
Ντουμπάι BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71
Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92
Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82
Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81
Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92
Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 103-99
Παρασκευή 26/12
Παρτιζάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112
Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός
Η βαθμολογία της Euroleague μετά από 18 αγωνιστικές:
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:
Βαλένθια – Παρτίζαν 30/12 στις 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/12 στις 21:05
Βιλερμπάν – Παρί 30/12 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μονακό 30/12 στις 21:30
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00
