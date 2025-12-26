Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»

Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει άνετη κατάληξη, έγινε… θρίλερ στο τέλος, όμως ο Ολυμπιακός μπόρεσε να φύγει από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια με μια τεράστια εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 97-94, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα για τρία δεκάλεπτα, φτάνοντας ακόμα και στο +20, αλλά οι Ιταλοί έκαναν μια τεράστια προσπάθεια καταφέρνοντας να μειώσουν στον πόντο, όμως με μεγάλα σουτ των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, οι Πειραιώτες πήραν το θετικό αποτέλεσμα, αφού ο Άλστον αστόχησε στο τελευταίο σουτ.

Πρωταγωνίστησαν Ντόρσεϊ – Φουρνιέ

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που σταμάτησε στους 21 πόντους, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσθέτει 21, ενώ 16 πόντους είχε Σάσα Βεζένκοφ και από 13 έκαστος οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Άλεκ Πίτερς. Από την άλλη, ο Λούκα Βιλντόζα είχε 17 πόντους και ο Ματ Μόργκαν 15.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πατά πολύ καλά επιθετικά, καταφέρνοντας να βρει ρυθμό επιθετικά, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με 12-7 στο 3′, αλλά οι Ιταλοί πέρασαν μπροστά με 14-12, αλλά ο Ντόρσεϊ έκανε το 15-14 στο 5′. Οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε αρκετά λάθη, με τη Βίρτους να προηγείται 20-17 και εν τέλει να κλείνει μπροστά την πρώτη περίοδο χάρη στο 25-23.

Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να ανακτήσουν τα ηνία στην εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου φτάνοντας στο +8 για πρώτη φορά με το 40-32 στο 15′ και ένα λεπτό αργότερα στο +10 με το 42-32. Η Βίρτους κατάφερε να πλησιάσει στο 44-39 με τον Έντουαρντς να είναι εντυπωσιακός κατά διαστήματα, αλλά οι Πειραιώτες δεν πτοήθηκαν και βρέθηκαν στο +9 (48-39) στο 18′. Κλείνοντας με την ίδια διαφορά το πρώτο μέρος χάρη στο 50-41.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με ένα σουτ του Φουρνιέ για να φτάσει στο +12 (53-41), οι Ιταλοί πάντως απάντησαν μειώνοντας σε 57-51 στο 24′. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν τον έλεγχο του αγώνα και βρήκαν λύσεις με τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ για να βρεθούν εκ νέου όχι απλά σε διψήφια διαφορά αλλά και με το μεγαλύτερο προβάδισμα (69-53) στο 27′. Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Ερυθρόλευκοι πήγαν και στο +20 (77-57) στο 29′. Με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο 77-60 υπέρ των Πειραιωτών.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βίρτους ξεκίνησε με ορμή, εκμεταλλευόμενη τη δυσκολία του Ολυμπιακού να βρει λύσεις επιθετικά, μειώνοντας έτσι τη διαφορά στους πέντε πόντους (80-75) στο 33′! Οι Ερυθρόλευκοι μάζεψαν κάπως τη ζημιά φτάνοντας ξανά στο +10 (88-78) στο 35′, αλλά ο Βιλντόζα με συνεχόμενα καλάθια μείωσε ακόμα περισσότερο, με τον Νιάνγκ να κλέβει και να κάνει το 90-88 στο 38′. Οι Ιταλοί πλησίασαν στον πόντο (95-94), αλλά ένα μεγάλο καλάθι του Ντόρσεϊ έδωσε ουσιαστικά τη νίκη, αφού οι Πειραιώτες έβαλαν τις βολές και ο Άλστον αστόχησε στο τελευταίο σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 59-77, 94-97.