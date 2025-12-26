sports betsson
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»
Euroleague 26 Δεκεμβρίου 2025 | 23:47

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός έκανε θρίλερ ένα παιχνίδι που είχε στα χέρια του, ωστόσο στο φινάλε κατάφερε έστω κι έτσι να πάρει μια δύσκολη και πολύτιμη εκτός έδρας νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με 97-94.

Σύνταξη
Spotlight

Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει άνετη κατάληξη, έγινε… θρίλερ στο τέλος, όμως ο Ολυμπιακός μπόρεσε να φύγει από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια με μια τεράστια εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 97-94, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα για τρία δεκάλεπτα, φτάνοντας ακόμα και στο +20, αλλά οι Ιταλοί έκαναν μια τεράστια προσπάθεια καταφέρνοντας να μειώσουν στον πόντο, όμως με μεγάλα σουτ των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, οι Πειραιώτες πήραν το θετικό αποτέλεσμα, αφού ο Άλστον αστόχησε στο τελευταίο σουτ.

Πρωταγωνίστησαν Ντόρσεϊ – Φουρνιέ

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που σταμάτησε στους 21 πόντους, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσθέτει 21, ενώ 16 πόντους είχε Σάσα Βεζένκοφ και από 13 έκαστος οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Άλεκ Πίτερς. Από την άλλη, ο Λούκα Βιλντόζα είχε 17 πόντους και ο Ματ Μόργκαν 15.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πατά πολύ καλά επιθετικά, καταφέρνοντας να βρει ρυθμό επιθετικά, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με 12-7 στο 3′, αλλά οι Ιταλοί πέρασαν μπροστά με 14-12, αλλά ο Ντόρσεϊ έκανε το 15-14 στο 5′. Οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε αρκετά λάθη, με τη Βίρτους να προηγείται 20-17 και εν τέλει να κλείνει μπροστά την πρώτη περίοδο χάρη στο 25-23.

Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να ανακτήσουν τα ηνία στην εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου φτάνοντας στο +8 για πρώτη φορά με το 40-32 στο 15′ και ένα λεπτό αργότερα στο +10 με το 42-32. Η Βίρτους κατάφερε να πλησιάσει στο 44-39 με τον Έντουαρντς να είναι εντυπωσιακός κατά διαστήματα, αλλά οι Πειραιώτες δεν πτοήθηκαν και βρέθηκαν στο +9 (48-39) στο 18′. Κλείνοντας με την ίδια διαφορά το πρώτο μέρος χάρη στο 50-41.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με ένα σουτ του Φουρνιέ για να φτάσει στο +12 (53-41), οι Ιταλοί πάντως απάντησαν μειώνοντας σε 57-51 στο 24′. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν τον έλεγχο του αγώνα και βρήκαν λύσεις με τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ για να βρεθούν εκ νέου όχι απλά σε διψήφια διαφορά αλλά και με το μεγαλύτερο προβάδισμα (69-53) στο 27′. Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Ερυθρόλευκοι πήγαν και στο +20 (77-57) στο 29′. Με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο 77-60 υπέρ των Πειραιωτών.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βίρτους ξεκίνησε με ορμή, εκμεταλλευόμενη τη δυσκολία του Ολυμπιακού να βρει λύσεις επιθετικά, μειώνοντας έτσι τη διαφορά στους πέντε πόντους (80-75) στο 33′! Οι Ερυθρόλευκοι μάζεψαν κάπως τη ζημιά φτάνοντας ξανά στο +10 (88-78) στο 35′, αλλά ο Βιλντόζα με συνεχόμενα καλάθια μείωσε ακόμα περισσότερο, με τον Νιάνγκ να κλέβει και να κάνει το 90-88 στο 38′. Οι Ιταλοί πλησίασαν στον πόντο (95-94), αλλά ένα μεγάλο καλάθι του Ντόρσεϊ έδωσε ουσιαστικά τη νίκη, αφού οι Πειραιώτες έβαλαν τις βολές και ο Άλστον αστόχησε στο τελευταίο σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 59-77, 94-97.

World
Τράπεζα της Ελλάδος: Τι αλλάζει στη στρατηγική της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι αλλάζει στη στρατηγική της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

World
Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Euroleague 26.12.25

Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα
Euroleague 26.12.25

Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα

Χαμός στο γήπεδο της Παρτιζάν με έντονες αποδοκιμασίες κατά πάντων και.. πανηγυρισμούς στα καλάθια των αντιπάλων, κατά τη διάρκεια της βαριάς εντός έδρας ήττας από την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
Euroleague 26.12.25

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό θέμα, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με τους πράσινους να ζητούν αναβολή για το ματς με το Μαρούσι.

Σύνταξη
Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του
Euroleague 26.12.25

Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του

Ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση αποθεραπείας και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, την ώρα που στη Λιθουανία είναι ξεκάθαροι για το τι πρέπει να γίνει με τον Γάλλο ψηλό.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
Euroleague 25.12.25

Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει τα θέματα του με τον Μασιούλις όπως φάνηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και σε συνάρτηση με τους όρους του συμβολαίου του αναμένεται να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague.

Σύνταξη
Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές – Τύμπανα πολέμου
Κλιμάκωση 26.12.25

Τύμπανα πολέμου στην Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές

Η κυβέρνηση στην Υεμένη επιχειρεί να καταστείλει, με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, τους αυτονομιστές αντάρτες που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύνταξη
Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών
Culture Live 26.12.25

Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών

Σχεδόν 1.000 χρόνια μετά, η ταπισερί της Μπαγιέ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο με κρατική εγγύηση 800 εκατ. λιρών. Η απόφαση για το 2026 συνδυάζει πολιτιστική διπλωματία, ρίσκο και αντιδράσεις στη Γαλλία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ
Κόσμος 26.12.25

Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Φωκίδα: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια – Ο 5ος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές
Φωκίδα 26.12.25

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια - Ο πέμπτος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές

Νεότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία στα Βαρδούσια. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου μίλησε στο in για το τραγικό περιστατικό.

Σύνταξη
Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή
«Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη» 26.12.25

Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή

«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τελειώσει ο πόλεμος μέσα στο 2026;
Δισεπίλυτος γρίφος 26.12.25

Θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσα στο 2026;

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία, δείτε χάρτη - Το «φινλανδικό», το «γεωργιανό» και το «προσωρινό» σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου - Τι πιστεύουν στρατιωτικοί, αναλυτές και πολίτες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 26.12.25

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά την 87χρονη μητέρα, καταστρώνοντας ένα σατανικό σχέδιο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 26.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα
Ανάρτηση 26.12.25

«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα

«Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα», έγραψε μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη σε ανάρτησή της μετά το περιστατικό

Σύνταξη
Σομαλία: Συνεδριάζει το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας – Οργή για την ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνεδριάζει το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας στη Σομαλία - Οργή για την ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Η Σομαλία, αλλά και οι Αίγυπτος, Τουρκία και Τζιμπουτί αντέδρασαν στην απόφαση του Ισραήλ να γίνει το πρώτο κράτος που αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη

Σύνταξη
Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;
Μήπως; 26.12.25

Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;

Η συζήτηση για τα πορτρέτα του Vanity Fair στάθηκε σε πρόσωπα και αισθητικές λεπτομέρειες. Όμως το ουσιαστικό ερώτημα αφορά το πώς η πολιτική εξουσία επιλέγει να προβάλλεται — και υπό ποιες συνθήκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γ. Μπότας: Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του – «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»
Ελλάδα 26.12.25

Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του - «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»

Τη δέσμευση των λογαριασμών του καταγγέλλει ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β' αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων.

Σύνταξη
Δολάριο: Το μετέωρο βήμα οδεύοντας στο 2026 – Ένα «προειδοποιητικό φως» αναβοσβήνει
Οι εκτιμήσεις 26.12.25

Το μετέωρο βήμα του αμερικανικού δολαρίου - Το «προειδοποιητικό φως» που αναβοσβήνει

Η άνοδος των τιμών των πολύτιμων μετάλλων το 2025 «σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθιάς, διαρθρωτικής αλλαγής στο διεθνές νομισματικό σύστημα (...)» κάτι που πιθανόν να μην αφήσει ανεπηρέαστο το δολάριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα
Euroleague 26.12.25

Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα

Χαμός στο γήπεδο της Παρτιζάν με έντονες αποδοκιμασίες κατά πάντων και.. πανηγυρισμούς στα καλάθια των αντιπάλων, κατά τη διάρκεια της βαριάς εντός έδρας ήττας από την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;
«Εσύ τι πιστεύεις;» 26.12.25

Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι ερωτήσεις για τον Άγιο Βασίλη πληθαίνουν και γίνονται πιο επίμονες. Πότε αρχίζει να «σπάει» ο μύθος και γιατί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
