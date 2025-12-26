Ιβάνοβιτς: «Aπό τις καλύτερες ομάδες ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του παίζουν από μνήμης»

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (26/12, 21:30) στην Ιταλία κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια – για την 18η αγωνιστική της Euroleague– και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μίλησε με ιδιαιτέρως κολακευτικά λόγια για τους Πειραιώτες.

Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε τους Πειραιώτες ως μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας; τονίζοντας ότι έχει εξαιρετικούς αυτοματισμούς ως ομάδα καθώς «… οι παίκτες του παίζουν από μνήμης», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκαναν ο Ιβάνοβιτς και ο Ακέλε

«Ο Ολυμπιακός είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα με παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Η μεγαλύτερή του δύναμη είναι ο πυρήνας των παικτών που γνωρίζονται πολύ καλά και παίζουν από μνήμης. Αυτό σίγουρα είναι μία επιπλέον πρόκληση για εμάς, όπως κι η άμυνα πάνω σε ορισμένους όπως οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Είναι σημαντικό για εμάς να παίξουμε με συγκέντρωση, έχοντας και τη βοήθεια των φιλάθλων μας», ήταν όσα είπε ο τεχνικός της Βίρτους Μπολόνια Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Ο Νίκολα Ακέλε εκπροσωπόντας τους παίκτες της ιταλικής ομάδα είπε: «Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι μια δυνατή ομάδα με παίκτες που παίζουν μαζί εδώ και πολλά χρόνια και γνωρίζονται καλά μεταξύ τους.

Όπως πάντα, αλλά ειδικά εναντίον τους, η αμυντική μας προσέγγιση και η ψυχική μας αντοχή θα είναι καθοριστικής σημασίας: εναντίον μιας έμπειρης ομάδας, θα χρειαστεί η ίδια συγκέντρωση για 40 λεπτά».