Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Ιβάνοβιτς: «Aπό τις καλύτερες ομάδες ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του παίζουν από μνήμης»
Μπάσκετ 26 Δεκεμβρίου 2025 | 08:15

Ιβάνοβιτς: «Aπό τις καλύτερες ομάδες ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του παίζουν από μνήμης»

Οι δηλώσεις που έκαναν ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς και ο Νίκολα Ακέλε ενόψει του αγώνα με της Βίρτους με τον Ολυμπιακό στη Μπολόνια την Παρασκευή (26/12, 21:30).

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (26/12, 21:30) στην Ιταλία κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια – για την 18η αγωνιστική της Euroleague– και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μίλησε με ιδιαιτέρως κολακευτικά λόγια για τους Πειραιώτες.

Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε τους Πειραιώτες ως μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας; τονίζοντας ότι έχει εξαιρετικούς αυτοματισμούς ως ομάδα καθώς «… οι παίκτες του παίζουν από μνήμης», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκαναν ο Ιβάνοβιτς και ο Ακέλε

«Ο Ολυμπιακός είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα με παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Η μεγαλύτερή του δύναμη είναι ο πυρήνας των παικτών που γνωρίζονται πολύ καλά και παίζουν από μνήμης. Αυτό σίγουρα είναι μία επιπλέον πρόκληση για εμάς, όπως κι η άμυνα πάνω σε ορισμένους όπως οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Είναι σημαντικό για εμάς να παίξουμε με συγκέντρωση, έχοντας και τη βοήθεια των φιλάθλων μας», ήταν όσα είπε ο τεχνικός της Βίρτους Μπολόνια Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Ο Νίκολα Ακέλε εκπροσωπόντας τους παίκτες της ιταλικής ομάδα είπε: «Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι μια δυνατή ομάδα με παίκτες που παίζουν μαζί εδώ και πολλά χρόνια και γνωρίζονται καλά μεταξύ τους.

Όπως πάντα, αλλά ειδικά εναντίον τους, η αμυντική μας προσέγγιση και η ψυχική μας αντοχή θα είναι καθοριστικής σημασίας: εναντίον μιας έμπειρης ομάδας, θα χρειαστεί η ίδια συγκέντρωση για 40 λεπτά».

Economy
Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

Markets
Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
Μπάσκετ 26.12.25

Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 119-96 στο Λος Άντζελες, ενώ νωρίτερα οι Γουόριορς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μάβερικς (126-116).

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
Euroleague 25.12.25

Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει τα θέματα του με τον Μασιούλις όπως φάνηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και σε συνάρτηση με τους όρους του συμβολαίου του αναμένεται να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague.

Σύνταξη
Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Γιασικεβίτσιους: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»
Μπάσκετ 24.12.25

Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Σάρας: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαμαρτυρήθηκε για το ιδιαίτερα «βαρύ» πρόγραμμα της Euroleague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εξηγώντας ότι το καλεντάρι είναι εξουθενωτικό για τους παίκτες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
Μπάσκετ 26.12.25

Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 119-96 στο Λος Άντζελες, ενώ νωρίτερα οι Γουόριορς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μάβερικς (126-116).

Σύνταξη
Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
Planet Travel 26.12.25

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025

Το 2025, οι ταξιδιώτες αναζητούσαν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική περιπέτεια, αναδεικνύοντας τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου

Σύνταξη
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
Λιγάκι... 26.12.25

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει μια ακανόνιστη και παράξενη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματική του οξύτητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κρασί επιδορπίου: Η επιστροφή του στο τραπέζι – Η νέα μόδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση

Παρ’ όλα αυτά, τα γλυκά κρασιά προσφέρουν κάτι μοναδικό – τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς ένα εξαιρετικά παλαιωμένο κρασί σε προσιτή τιμή.

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
«ειρηνοποιός» 26.12.25

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Ισπανία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης από Βαρκελώνη και Μαδρίτη
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πώς αντιμετωπίζουν Βαρκελώνη και Μαδρίτη τη στεγαστική κρίση

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικές πολιτικές, αλλά και διαφορετικά μέλλοντα – Διαμετρικά αντίθετες οι πολιτικές για το στεγαστικό στις 2 πόλεις της Ισπανίας

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο