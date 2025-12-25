Χόλ: «Αυτον τον παίκτη πρέπει να σταματήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βίρτους»
Ο Ντόντα Χολ έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στη Μπολόνια, τονίζοντας ότι «κλειδί» για τη νίκη θα είναι να περιορίσει τον Κάρσεν Έντουαρντς.
Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βίρτους Μπολόνια την Παρασκευή (26/12, 21:3ο), με τον Ντόντα Χολ να μιλά στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ για το παιχνίδι.
Ο Αμερικανός σέντερ στάθηκε στη δυναμική των Ιταλών στην έδρα τους, στην ψυχολογία που έχουν χτίσει οι Πειραιώτες, αλλά και στον Κάρσεν Έντουαρντς.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ντόντα Χόλ:
Έχεις παρακολουθήσει την Βίρτους φέτος; Τι σου έχει κάνει εντύπωση;
«Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σκληρά, αλλά ταυτόχρονα έχει και αρκετό ταλέντο. Είναι μια ομάδα με την οποία πρέπει να παίξουμε σκληρά για 40 λεπτά για να καταφέρουμε να επιτύχουμε σε αυτό το περιβάλλον».
Ποιον παίκτη θα είναι το κλειδί να κλειδώσετε στην άμυνα;
«Σίγουρα τον Κάρσεν Έντουαρντς. Ο τύπος μπορεί να την βάλει μέσα με πολλούς τρόπους. Παίζει το παιχνίδι σε πολύ υψηλό επίπεδο και πρέπει να τον περιορίσουμε. Αλλά υπάρχουν και πολλοί ρολίστες που κάνουν επίσης εξαιρετική δουλειά. Σε κάθε περίπτωση εάν τον περιορίσουμε, θα είναι μεγάλο κλειδί για εμάς».
Είναι η ψυχολογία καλύτερη μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν;
«Ναι, σίγουρα. Ακόμα και το παιχνίδι της Κυριακής για το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν σημαντικό για εμάς. Νιώθω ότι η ενέργεια βρίσκεται κοντά σε αυτό που θέλαμε στην αρχή της σεζόν».
Θες να στείλεις ένα μήνυμα στους φιλάθλους μας που ταξιδεύουν ανήμερα των Χριστουγέννων στην Ιταλία για να σας δουν;
«Εκτιμούμε αφάνταστα την αγάπη που μας δείχνουν. Το να ταξιδεύεις μέσα στα Χριστούγεννα, που είναι μεγάλη ημέρα για αρκετό κόσμο, στην Μπολόνια για να υποστηρίξεις την ομάδα σου είναι κάτι σπουδαίο. Τους ευχαριστούμε και περιμένουμε από αυτούς να γίνουν μέρος του αγώνα με την ενέργειά τους. Καλά Χριστούγεννα σε όλους!».
