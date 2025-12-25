sports betsson
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Χόλ: «Αυτον τον παίκτη πρέπει να σταματήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βίρτους»
Χόλ: «Αυτον τον παίκτη πρέπει να σταματήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βίρτους»

Ο Ντόντα Χολ έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στη Μπολόνια, τονίζοντας ότι «κλειδί» για τη νίκη θα είναι να περιορίσει τον Κάρσεν Έντουαρντς.

Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βίρτους Μπολόνια την Παρασκευή (26/12, 21:3ο), με τον Ντόντα Χολ να μιλά στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ για το παιχνίδι.

Ο Αμερικανός σέντερ στάθηκε στη δυναμική των Ιταλών στην έδρα τους, στην ψυχολογία που έχουν χτίσει οι Πειραιώτες, αλλά και στον Κάρσεν Έντουαρντς.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ντόντα Χόλ:

Έχεις παρακολουθήσει την Βίρτους φέτος; Τι σου έχει κάνει εντύπωση;

«Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σκληρά, αλλά ταυτόχρονα έχει και αρκετό ταλέντο. Είναι μια ομάδα με την οποία πρέπει να παίξουμε σκληρά για 40 λεπτά για να καταφέρουμε να επιτύχουμε σε αυτό το περιβάλλον».

Ποιον παίκτη θα είναι το κλειδί να κλειδώσετε στην άμυνα;

«Σίγουρα τον Κάρσεν Έντουαρντς. Ο τύπος μπορεί να την βάλει μέσα με πολλούς τρόπους. Παίζει το παιχνίδι σε πολύ υψηλό επίπεδο και πρέπει να τον περιορίσουμε. Αλλά υπάρχουν και πολλοί ρολίστες που κάνουν επίσης εξαιρετική δουλειά. Σε κάθε περίπτωση εάν τον περιορίσουμε, θα είναι μεγάλο κλειδί για εμάς».

Είναι η ψυχολογία καλύτερη μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν;

«Ναι, σίγουρα. Ακόμα και το παιχνίδι της Κυριακής για το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν σημαντικό για εμάς. Νιώθω ότι η ενέργεια βρίσκεται κοντά σε αυτό που θέλαμε στην αρχή της σεζόν».

Θες να στείλεις ένα μήνυμα στους φιλάθλους μας που ταξιδεύουν ανήμερα των Χριστουγέννων στην Ιταλία για να σας δουν;

«Εκτιμούμε αφάνταστα την αγάπη που μας δείχνουν. Το να ταξιδεύεις μέσα στα Χριστούγεννα, που είναι μεγάλη ημέρα για αρκετό κόσμο, στην Μπολόνια για να υποστηρίξεις την ομάδα σου είναι κάτι σπουδαίο. Τους ευχαριστούμε και περιμένουμε από αυτούς να γίνουν μέρος του αγώνα με την ενέργειά τους. Καλά Χριστούγεννα σε όλους!».

Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»

Ο Μάρκους Ράσφορντ αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και για τις δυσκολίες που πέρασε η μητέρα του μεγαλώνοντας πέντε παιδιά, τονίζοντας όμως ότι λόγω της φροντίδας της δεν κατάλαβαν ότι ήταν φτωχοί.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε ζητήσει από τους παίκτες του να μην πάρουν κιλά στις γιορτές και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζυγίστηκε αμέσως μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ανεβάζοντας τα... αποτελέσματα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
Euroleague 25.12.25

Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει τα θέματα του με τον Μασιούλις όπως φάνηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και σε συνάρτηση με τους όρους του συμβολαίου του αναμένεται να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague.

Σύνταξη
Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Γιασικεβίτσιους: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»
Μπάσκετ 24.12.25

Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Σάρας: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαμαρτυρήθηκε για το ιδιαίτερα «βαρύ» πρόγραμμα της Euroleague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εξηγώντας ότι το καλεντάρι είναι εξουθενωτικό για τους παίκτες.

Σύνταξη
Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
Μπάσκετ 23.12.25

Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Κάουνας, αναφέρθηκε στο θέμα παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν και δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ να αγωνιστεί φέτος.

Σύνταξη
Πρίντεζης: «Στη Μάλαγα σκέφτηκα ακόμα και να αποσυρθώ!» – Τι απάντησε για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 23.12.25

Ο Πρίντεζης για το αν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό - Η στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το μπάσκετ

Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε, ανάμεσα σε άλλα- για την περίοδο που σκέφθηκε ακόμη και να σταματήσει το μπάσκετ, ενώ απάντησε και στο αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»

Ο Μάρκους Ράσφορντ αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και για τις δυσκολίες που πέρασε η μητέρα του μεγαλώνοντας πέντε παιδιά, τονίζοντας όμως ότι λόγω της φροντίδας της δεν κατάλαβαν ότι ήταν φτωχοί.

Σύνταξη
Τουρκία: Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας – Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
Διπλωματία 25.12.25

Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας - Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις

Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Τουρκία το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Invisible Man» 25.12.25

Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Νέα email από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν αλληλογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ με το μυστηριώδες «A», τον «Invisible Man», με ενδείξεις ότι πρόκειται για τον πρίγκιπα Άντριου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε ζητήσει από τους παίκτες του να μην πάρουν κιλά στις γιορτές και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζυγίστηκε αμέσως μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ανεβάζοντας τα... αποτελέσματα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γάζα: Ανασύρθηκαν 25 πτώματα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου – Ερειπωμένες οι πόλεις
Δείτε βίντεο 25.12.25

Ανασύρθηκαν 25 πτώματα από τη Γάζα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου - Ερειπωμένες οι πόλεις

Η Γάζα αποτελεί τον «μεγαλύτερο μαζικό τάφο στον κόσμο» αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του
Ενδοοικογενειακή απειλή 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου αποχώρησε από την εκπροσώπησή του και αναλαμβάνει πλέον τη σύζυγό του. ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του

Σύνταξη
Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25.12.25

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
Ρεβεγιόν στους δρόμους 25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008
Συγχρονισμός 25.12.25

«Ήταν ποιητικό» - Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

«Όταν ακούω τη φωνή της, η καρδιά μου γεμίζει ζεστασιά και θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» λέει στο People η κόρη της Έρθα Κιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
