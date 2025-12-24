Ολυμπιακός: Μπαρτζώκας και παίκτες άκουσαν τα κάλαντα από τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες «Νίκη»

Μπορεί να διανύουμε μέρες Χριστουγέννων, ωστόσο τόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας όσο και οι παίκτες του Ολυμπιακού παραμένουν στο γήπεδο καθώς οι Πειραιώτες έχουν παιχνίδι την Παρασκευή (26/12, 21:30) δοκιμάζονται στην Ιταλία απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague.

Τις σκληρές προπονήσεις μαλάκωσαν λίγο όμως η όμορφη παρέα των ατόμων με αναπηρία από τον Σύλλογο «NIKH – Victor Artant», που έψαλαν τα κάλαντα και γέμισαν τον χώρο αγάπη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και συγκίνηση τους ανθρώπους αυτούς και πέρασαν μαζί του όμορφες στιγμές βγαίνοντας φωτογραφίες και μοιράζοντας αυτόγραφα.

Χαρακτηριστική μάλιστα η ατάκα του Έλληνα τεχνικού που έκανε λόγο για τιμή που έγινε στον Ολυμπιακό «… πιο πολύ από αυτό που φαντάζεστε».