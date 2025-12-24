Ολυμπιακός: Μπαρτζώκας και παίκτες άκουσαν τα κάλαντα από τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες «Νίκη»
Όμορφες στιγμές, ανθρωπιάς και συγκίνησης στο ΣΕΦ, καθώς την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν άτομα με αναπηρία για να πουν τα κάλαντα.
Μπορεί να διανύουμε μέρες Χριστουγέννων, ωστόσο τόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας όσο και οι παίκτες του Ολυμπιακού παραμένουν στο γήπεδο καθώς οι Πειραιώτες έχουν παιχνίδι την Παρασκευή (26/12, 21:30) δοκιμάζονται στην Ιταλία απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague.
Τις σκληρές προπονήσεις μαλάκωσαν λίγο όμως η όμορφη παρέα των ατόμων με αναπηρία από τον Σύλλογο «NIKH – Victor Artant», που έψαλαν τα κάλαντα και γέμισαν τον χώρο αγάπη.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και συγκίνηση τους ανθρώπους αυτούς και πέρασαν μαζί του όμορφες στιγμές βγαίνοντας φωτογραφίες και μοιράζοντας αυτόγραφα.
Χαρακτηριστική μάλιστα η ατάκα του Έλληνα τεχνικού που έκανε λόγο για τιμή που έγινε στον Ολυμπιακό «… πιο πολύ από αυτό που φαντάζεστε».
🎄🎶💫 Παραμονή Χριστουγέννων στο ΣΕΦ, με πολλά χαμόγελα και γιορτινές μελωδίες. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του υποδέχθηκαν τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες NIKH – “Victor Artant”, που έψαλαν τα κάλαντα και γέμισαν τον χώρο αγάπη.
💻 https://t.co/bx0Iz5WNlV… pic.twitter.com/FciPLVZMAQ
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 24, 2025
