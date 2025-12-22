sports betsson
Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 22:31
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 20:58
Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί καραμέλες - Ποιος ο λόγος
Βραβεία ΠΣΑΤ: Τιμήθηκε ο Ολυμπιακός για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς (vid)
Άλλα Αθλήματα 22 Δεκεμβρίου 2025 | 20:59

Βραβεία ΠΣΑΤ: Τιμήθηκε ο Ολυμπιακός για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς (vid)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου βράβευσε τον Ολυμπιακό για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής και αθλητικής προσφοράς στον τόπο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Spotlight

Την τιμητική του είχε ο Ολυμπιακός στα βραβεία του ΠΣΑΤ και στη λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος του κόσμου, βραβεύτηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς.

Ο ΠΣΑΤ στην ανακοίνωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Σ.Φ.Π. για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς:

Ο ιστορικός σύλλογος του Ολυμπιακού, που ιδρύθηκε στις 10/3/1925, είναι από τα πλέον οργανωμένα σωματεία στην Ελλάδα, με παρουσία και επιτυχίες σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα.

Με την πολυετή παρουσία του και τις αμέτρητες διακρίσεις, αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο του ελληνικού αθλητισμού, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του ιστορία.

Στο πρόσωπο Γενικού Γραμματέα του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Νάκου, τιμάται το σύνολο του Συλλόγου».

Εκτός από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ από τον ΠΣΑΤ τιμήθηκε και ο ηγέτης της, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης για την μεγάλη προσφορά του στον αθλητισμό, αλλά και την στήριξή του σε πολλούς Έλληνες αθλητές . Το βραβείο του κ. Μαρινάκη, στα Αθλητικά Βραβεία ΠΣΑΤ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος δήλωσε: «Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος, με δεύτερη την Μπαρτσελόνα και τρίτη τη Μπενφίκα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί αυτό γίνεται με πολύ κόπο και με πολλές θυσίες. Σε ό,τι αφορά στη βοήθεια του κ. Μαρινάκη για τους αθλητές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κοντά στο ολυμπιακό κίνημα και τους αθλητές και βοηθάει με κάθε τρόπο, αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αυτούς τους αθλητές που υπό αντίξοες συνθήκες διακρίνονται σε όλο τον κόσμο και κάνουν τη διαφορά και σηκώνουν την ελληνική σημαία και είναι καλό όσοι μπορούν, να τους βοηθούν και να τους στηρίζουν πραγματικά, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Ο κ. Μαρινάκης έχει αποδείξει ότι είναι από αυτούς που μιλάνε με πράξεις, όχι με λόγια…

 Το μόνο που οφείλουμε όσοι υπηρετούμε τον Ολυμπιακό, να υποσχόμαστε, είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν διαρκώς τις χαρές που έχουν. Ούτως ή άλλως, κάποιος που είναι γεννημένος Ολυμπιακός, είναι ευλογημένος. Τον περισσότερο καιρό της ζωής του είναι χαρούμενος».

betson_textlink
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
Αγρότες 22.12.25

Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο των Τεμπών - Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.

Σύνταξη
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
Ελλάδα 22.12.25

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Η ΠΟΣΠΛΑ ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. «Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές», τονίζει η ομοσπονδία.

Σύνταξη
Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Από την Εθνοσυνέλευση 22.12.25

Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη έως τις αρχές του 2028.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
Γιορτές στους δρόμους 22.12.25

Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση

Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων. Δυσκολεύεται να ακούσει τα αιτήματά τους η κυβέρνηση και αφήνει ελάχιστα περιθώρια ή αποκλείει την επίλυση 11 εκ των 27 αιτημάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
Σκοτεινή τριάδα 22.12.25

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»

Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως υπάρχουν επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι και μάλιστα τονίζει πως ο παίκτης είναι θετικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
Οικονομία 22.12.25

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, βλέπει περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις, θέτει όμως ως προϋπόθεση την άνοδο της παραγωγικότητας και τη θωράκιση των θεσμών στην αγορά εργασίας

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»
Καταγγελία 22.12.25

Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»

«Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο», τονίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Δείτε όλα τα βραβεία (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Καραλής - Όλα τα βραβεία

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο κορυφαίος αθλητής για το 2025, όπως ψηφίστηκε στα βραβεία του ΠΣΑΤ – Κορυφαία αθλήτρια η Ελευθερία Πλευρίτου, προπονητής ο Χάρης Παυλίδης και ομάδα η Εθνική πόλο γυναικών.

Σύνταξη
«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά
Προσιτή κατοικία 22.12.25

«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά

Οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγη αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Όσο η κατοικία αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας, η στεγαστική κρίση θα διαιωνίζεται, δηλώνουν στο in.

Σύνταξη
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό
Ελλάδα 22.12.25

Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό

Η υπερβολική ταχύτητα και οι επιθετικοί οδηγοί μπορεί να επηρεάσουν άλλους οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες - Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός που θα συναντήσει κάποιον που οδηγεί υπερβολικά γρήγορα στον δρόμο;

Σύνταξη
Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»
Διακήρυξη 22.12.25

Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»

«Εκφράζουμε την πλήρη και αταλάντευτη στήριξή μας για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Σύνταξη
