Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 22:31
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 20:58
Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί καραμέλες - Ποιος ο λόγος
Ο ΠΣΑΤ βράβευσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για την τεράστια προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό
Άλλα Αθλήματα 22 Δεκεμβρίου 2025 | 19:35

Ο ΠΣΑΤ βράβευσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για την τεράστια προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έχει ηγετική θέση στο πρόγραμμα της ΕΟΕ, «Υιοθετήστε έναν αθλητή» στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Σύνταξη
Vita.gr
Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Spotlight

Ο στόχος είναι προφανής και φυσικά αδιαπραγμάτευτος. Να κυματίζει στις ψηλότερες κορφές του κόσμου η γαλανόλευκη. Να γεμίζει το είναι μας περηφάνεια, ακούγοντας τον Εθνικό μας ύμνο.

Να τρέχουν απ’ τα μάτια δάκρυα χαράς βλέποντας τις Ελληνίδες αθλήτριες και τους Έλληνες αθλητές να σηκώνουν την χώρα μας κάθε φορά και ψηλότερα.

Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης.

Κινητήριος δύναμη σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας η προσφορά στον συνάνθρωπο, μια προσφορά που αναδεικνύει τις αρχές και τις αξίες του αθάνατου ελληνικού πνεύματος.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης είναι μπροστάρης σε κάθε κοινωνική δράση και ηγείται αμέτρητων ενεργειών που σκοπό έχουν την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Αμέτρητα τα παραδείγματα της προσφοράς του ηγέτη των «ερυθρόλευκων» και ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να είναι εκτός πλαισίου, το αντίθετο μάλιστα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κι επειδή αναφερθήκαμε στο κοινωνικό έργο που επιτελεί ο πρόεδρος των ερυθρόλευκων», έχει ιδιαίτερη αξία ν΄αναφέρουμε την σημερινή προσφορά 25.000 ευρώ, που έκανε ο ηγέτης του Ολυμπιακού στο Make a Wish Ελλάδος.

Ο ισχυρός άνδρας των πρωταθλητών Ελλάδος έχει ηγετική θέση και στο πρόγραμμα της ΕΟΕ «Υιοθετήστε έναν αθλητή», στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 και ο ΠΣΑΤ βράβευσε σήμερα τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για την πολυετή και ουσιαστική συμβολή του στον ελληνικό αθλητισμό.

Ένα βραβείο το οποίο παρέλαβε για λογαριασμό του ηγέτη των πειραιωτών, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη να κάνει την απονομή.

Είναι μια επιβράβευση των ενεργειών του προέδρου της ομάδας του λιμανιού για την στήριξη και την πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού, μια πρόοδος που χαρίζει στον ελληνικό λαό χαρές και μεγάλες επιτυχίες.

Αναφερθήκαμε στον ηγετικό ρόλο που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή» και πιο συγκεκριμένα, ο ηγέτης των πειραιωτών στηρίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη αλλά παράλληλα ενισχύει την προετοιμασία της πρωταθλήτριας ιστιοπλοϊας, Αφροδίτη Ζέγκερς.

Κανείς επίσης δεν πρέπει να λησμονεί τη σταθερή υλική ενίσχυση που παρέχει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, στις Εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης, ενώ χρήζει ιδιαίτερης μνείας η απόφαση του ηγέτη των «ερυθρόλευκων», ν’ αναλάβει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Μια ανακαίνιση που μόλις ολοκληρωθεί θα αναβαθμίσει το επίπεδο των υποδομών του, ώστε το Παναθηναϊκό Στάδιο να μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες στίβου, επιπέδου Diamond League.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Δείτε όλα τα βραβεία (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Καραλής - Όλα τα βραβεία

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο κορυφαίος αθλητής για το 2025, όπως ψηφίστηκε στα βραβεία του ΠΣΑΤ – Κορυφαία αθλήτρια η Ελευθερία Πλευρίτου, προπονητής ο Χάρης Παυλίδης και ομάδα η Εθνική πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Αλκαράθ – Φερέρο: Η «εκτόξευση», ένα μάθημα ζωής και το διαζύγιο (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Αλκαράθ – Φερέρο: Η «εκτόξευση», ένα μάθημα ζωής και το διαζύγιο (vids+pics)

Όταν ο Χουάν Κάρλος Φερέρο έγινε το φως στα σκοτάδια του Κάρλος Αλκαράθ και το μόνο που του ζητούσε ήταν να χαμογελάει και να απολαμβάνει κάθε στιγμή μέσα στο κορτ – Η εκτόξευση και το διαζύγιο με τον 45χρονο προπονητή.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

Η χρυσή ολυμπιονίκης στο βάδην, Αθανασία Τσουμελέκα προχώρησε σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, καθώς μίλησε για την ανήθικη πρόταση που της έκανε προπονητής.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σε 15 ημιτελικούς, με 17 αθλητές οι «ερυθρόλευκοι»!
Άλλα Αθλήματα 20.12.25

Ολυμπιακός: Σε 15 ημιτελικούς, με 17 αθλητές οι «ερυθρόλευκοι»!

Σήμερα (20/12) από τις 16:00 στο κλειστό Παναγίας Αλεξιώτισσας, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με 17 αθλητές και αθλήτριες, σε 15 ημιτελικούς πρωταθλήματος, διεκδικώντας μετάλλια και προκρίσεις στους τελικούς της Κυριακής (21/12).

Σύνταξη
Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή
Άλλα Αθλήματα 19.12.25

Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της περιόδου του ground effect, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της καριέρας του, εγκαταλείποντας το ιστορικό «1» και επιλέγοντας το «3»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»

Ο 19χρονος επιθετικός δεν είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στη «Βασίλισσα» και ο γαλλικός σύλλογος ετοιμάζει μια έξυπνη κίνηση, έστω και αν είναι για έξι μήνες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
Αγρότες 22.12.25

Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο των Τεμπών - Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.

Σύνταξη
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
Ελλάδα 22.12.25

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Η ΠΟΣΠΛΑ ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. «Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές», τονίζει η ομοσπονδία.

Σύνταξη
Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Από την Εθνοσυνέλευση 22.12.25

Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη έως τις αρχές του 2028.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
Γιορτές στους δρόμους 22.12.25

Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση

Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων. Δυσκολεύεται να ακούσει τα αιτήματά τους η κυβέρνηση και αφήνει ελάχιστα περιθώρια ή αποκλείει την επίλυση 11 εκ των 27 αιτημάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
Σκοτεινή τριάδα 22.12.25

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»

Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως υπάρχουν επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι και μάλιστα τονίζει πως ο παίκτης είναι θετικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
Οικονομία 22.12.25

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, βλέπει περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις, θέτει όμως ως προϋπόθεση την άνοδο της παραγωγικότητας και τη θωράκιση των θεσμών στην αγορά εργασίας

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»
Καταγγελία 22.12.25

Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»

«Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο», τονίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά
Προσιτή κατοικία 22.12.25

«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά

Οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγη αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Όσο η κατοικία αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας, η στεγαστική κρίση θα διαιωνίζεται, δηλώνουν στο in.

Σύνταξη
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

