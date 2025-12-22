Ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης προσέφερε 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος (vid)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο πρόεδρός της, Βαγγέλης Μαρινάκης προσέφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος, στηρίζοντας τα παιδιά που νοσούν
Σε μια ακόμη σπουδαία και συμβολική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, καθώς προσέφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος, δείχνοντας τη στήριξή τους στα παιδιά που νοσούν.
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Για σχεδόν 30 χρόνια, το Make-A-Wish Ελλάδος μετατρέπει τις ευχές σε δύναμη, τις στιγμές σε κουράγιο, και το «εύχομαι» σε «μπορώ».
Μαζί, ο Ολυμπιακός και το Make-A-Wish Ελλάδος συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, γράφοντας νέες ιστορίες δύναμης και έμπνευσης για κάθε παιδί που νοσεί, για κάθε παιδί που εύχεται να μας συναντήσει.
Γιατί στον Ολυμπιακό, κάθε παιδί βρίσκει τη θέση του στην καρδιά μας.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω του Δ’ Αντιπροέδρου & Γενικού Διευθυντή της ΠΑΕ, κ. Κώστα Καραπαπά προσέφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος σε ζωντανή σύνδεση με το Mega», αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Για σχεδόν 30 χρόνια, το Make-A-Wish Ελλάδος μετατρέπει τις ευχές σε δύναμη, τις στιγμές σε κουράγιο, και το «εύχομαι» σε «μπορώ».
Μαζί, ο Ολυμπιακός και το Make-A-Wish Ελλάδος συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, γράφοντας νέες ιστορίες δύναμης και έμπνευσης για κάθε παιδί που νοσεί,… pic.twitter.com/3KzV3L9TOR
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025
