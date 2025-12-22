Επίσημο: Ο Μεντιλίμπαρ ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό! (pics)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό και θα παραμείνει στο λιμάνι τουλάχιστον μέχρι το 2027, με τους ερυθρόλευκους να υπογράφουν νέο συμβόλαιο με τον Βάσκο τεχνικό.

Ο σπουδαίος προπονητής των νταμπλούχων Ελλάδας υπέγραψε ανανέωση για τρίτη φορά και θα συνεχίσει και τέταρτη σεζόν στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει γράψει «χρυσές» σελίδες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Ο «Μέντι» είναι ο άνθρωπος που θα «μνημονεύεται» για πάντα για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για την κατάκτηση του Conference League, ενώ στα 100 χρόνια του συλλόγου κατέκτησε το νταμπλ και φέτος στοχεύει σε κάτι ανάλογο, αλλά και πρόκριση στο Top 24 του Champions League.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

🔴⚪ O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / José Luis Mendilibar has renewed with Olympiacos FC! pic.twitter.com/0hIajEFz79 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο «Μέντι» μέχρι σήμερα έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 97 παιχνίδια και έχει απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες.

Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2024 και ανακοινώθηκε στις 11 του μήνα, με τον Βάσκο έκτοτε να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη συμφωνία με τον Μεντιλίμπαρ

«Ο κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μας.

Ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος οδήγησε τον Θρύλο στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League το 2023-2024, καθώς και στο νταμπλ κατά τη διάρκεια της θρυλικής σεζόν των 100 χρόνων (2024-2025) του Συλλόγου, παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Μετά τις υπογραφές, φωτογραφήθηκε με τον ηγέτη του Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη».