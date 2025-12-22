Ολυμπιακός για Μεντιλίμπαρ: «Μπορείτε να μαντέψετε τι έρχεται;» (vid)

Ο Ολυμπιακός, μέσω ενός όμορφου βίντεο στα social media προαναγγέλλει την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του για τρίτη φορά με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Η άκρως επιτυχημένη πορεία του Μεντιλίμπαρ με τους Πειραιώτες αναμένεται να επιβραβευτεί με ένα νέο deal, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να προαναγγέλλει αυτή την ανανέωση με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσω ανάρτησης στα social media.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ανάρτησαν ένα βίντεο με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να μιλάνε ουσιαστικά για τον προπονητή τους και τον Ολυμπιακό να έχει την εξής ανάρτηση κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο: «Μπορείτε να μαντέψετε τι έρχεται μετά»;

Από τη θρυλική κατάκτηση του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο εγχώριο νταμπλ πέρσι και σε νέες κορυφές στο μέλλον…