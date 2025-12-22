Τα «θρυλικά» επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ: Από το ιστορικό Conference League, στο νταμπλ στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (vids)

Ο Στρατηγός παραμένει στο Λιμάνι του! Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και έτσι θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος των επιτυχιών των ερυθρόλευκων που μαζί του έχουν ζήσει κάποιες από τις πιο ένδοξες στιγμές στην ιστορία τους.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει νωρίτερα στην εβδομάδα σε πλήρη συμφωνία και ο Ισπανός προπονητής υπέγραψε και επίσημα το νέο του συμβόλαιο που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 (το τωρινό έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι).

Ο Βάσκος τεχνικός ήρθε στον Πειραιά τον Φλεβάρη του 2024, με τον Ολυμπιακό να τον ανακοινώνει στις 11/2 του 24′. Αυτό που ακολούθησε ελάχιστοι μπορούσαν να το φανταστούν, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει απίθανα πράγματα με την ομάδα και μέσα σε λίγους μήνες να γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών του συλλόγου και να μνημονεύεται για πάντα με όσα κατάφερε.

Τα θρυλικά επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό

Συγκεκριμένα, ο Μεντιλίμπαρ έχει πετύχει μυθικά κατορθώματα με τον Ολυμπιακό, με τον γεννημένο στις 14 Μαρτίου 1961 να είναι μέρος του μεγαλύτερου επιτεύγματος ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε με τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο το τρόπαιο του Conference League το 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στη Φιορεντίνα.

Την περυσινή σεζόν ήταν μέρος του τεράστιου ορόσημου της ιστορίας των ερυθρόλευκων στη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του συλλόγου, κατακτώντας και το νταμπλ στην Ελλάδα. Το πρωτάθλημα το πήρε άνετα, ενώ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ.

Ο Μεντιλίμπαρ μετράει 97 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού με απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες, 14 ήττες και φέτος στοχεύει στη διατήρηση των κεκτημένων εντός των τειχών, αλλά και στην πρόκριση στα playoffs του Champions League.