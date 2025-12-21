Ολυμπιακός: Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ (3/1, 17:00), στην Κρήτη, στον τελικό του Super Cup, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν πως η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει μέσω ίντερνετ, από τη Δευτέρα 22/12 από τις 11:00 έως την Παρασκευή 02/01 στις 16:00 ή έως την εξάντλησή τους.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός για το Betsson Super Cup που θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου Κρήτης, το Σάββατο 03/01/2026 και ώρα 17:00, ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει μέσω ίντερνετ www.olympiacos.org από τη Δευτέρα 22/12 από τις 11:00 έως την Παρασκευή 02/01 στις 16:00 ή έως την εξάντλησή τους.

Για την αγορά τους θα είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

* Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό εισιτηρίου διαρκείας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβαν κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

* Μη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας την κάρτα φιλάθλου 2025/2026.

* Για παιδιά που είναι γεννημένα από το 2010 και έπειτα θα μπορείτε να προμηθεύεστε εισιτήρια χωρίς κάρτα φιλάθλου, επιλέγοντας την ένδειξη «ΠΑΙΔΙΚΟ».

Ο κωδικός των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας ή της κάρτας φιλάθλου είναι μοναδικοί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά εισιτήριο.

Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

* Επειδή βάσει του νέου νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, παρακαλείστε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτηρίου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι τα ίδια).

* Παρακαλείστε να προσωποποιείτε το εισιτήριο σας προτού της άφιξη σας στο γήπεδο.

* Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας να αγοράζουν εισιτήρια ΜΟΝΟ από το επίσημο κανάλι πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

* Τονίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές σε αυτά δεν γίνονται.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι €10, €20 και €30.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για

πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επειδή βάσει του νέου νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, παρακαλείστε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτηρίου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι τα ίδια).

Πληροφορίες: ticketing@olympiacos.org

Κάρτα Φιλάθλου Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26, ποσό που θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στο ταμείο του Ερασιτέχνη, ώστε να συνεχίσουν οι ομάδες μας να πρωταγωνιστούν σε όλα τα αθλήματα.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μέσω του www.olympiacossfp.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060 ή στο members@osfp.gr.

Μετάβαση στην Κρήτη με καράβι

Όσοι φίλαθλοι επιθυμούν να μεταβούν στην Κρήτη για τον Τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ, μπορούν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να προμηθεύονται ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο, με αναχώρηση την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου και ώρα 21:00 και επιστροφή μετά τη λήξη του αγώνα, στην τιμή των 45 ευρώ (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ).

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται στο Γραφείο Πληροφοριών του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: