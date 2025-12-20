Οι αθλητικές μεταδόσεις (20/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – Κηφισιά και τα υπόλοιπα ματς σε Super League και GBL
Το σημερινό (20/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το Ολυμπιακός - Κηφισιά να ξεχωρίζει...
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (20/12) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις για τη Stoiximan Super League, για τη Stoiximan GBL και φυσικά όλη η δράση από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία του αναμέτρηση για το 2025, ενώ στην Stoiximan GBL ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο ΟΑΚΑ.
Δείτε αναλυτικά το (20/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το Ολυμπιακός – Κηφισιά να ξεχωρίζει:
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αμύντας Α1 Basketball League Γυναικών
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ Ποδόσφαιρο γυναικών
14:00 Action 24 Καλαμάτα – Athens Kallithea FC Super League 2
14:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τσέλσι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σαουθάμπτον – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Θέλτα La Liga
16:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Άρης Super League
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πανιώνιος GBL
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson BC – ΑΕΚ GBL
16:30 Novasports Extra 3 Κολωνία – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Αμβούργο – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Χόφενχαϊμ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports 5HD Γουλβς – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Σάντερλαντ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τραμπζονσπόρ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Σέφιλντ Γουένσντεϊ Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ηρακλής GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson GBL
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Κρεμονέζε Serie A
19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Λίβερπουλ Premier League
19:30 Novasports Prime Λειψία – Λεβερκούζεν Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Αλαβές La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ζιλ Βισέντε – Ρίο Άβε Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Κηφισιά Super League
21:00 Novasports 2HD Ναϊμέγκεν – Άγιαξ Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Καντού – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κίελο – Ανόβερο DAIKIN Bundesliga
21:30 Novasports 3HD Κίελo – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ρόμα Serie A
22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Άρσεναλ Premier League
22:00 Novasports 4HD Λιντς – Κρίσταλ Πάλας Premier League
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη La Liga
23:00 Action 24 Πλατένσε – Εστουντιάντες Trofeo de Campeones
