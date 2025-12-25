Μπαρτζώκας: «Ο Μόρις είναι έμπειρος και έξυπνος, θα μας ανεβάσει επίπεδο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Ιταλία, για το ματς των Ερυθρόλευκων με τη Βίρτους Μπολόνια (26/12, 21:30) για την Euroleague. Ο τεχνικός των Πειραιωτών αναφέρθηκε επίσης στον Μόντε Μόρις, τονίζοντας ότι είναι ένα πολύ έμπειρος και έξυπνος παίκτης, που θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

«Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή και στην τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

Για το παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους:

«Έχουμε μεγάλη βελτίωση, στα τελευταία ματς έχουμε σκοράρει 101 πόντους με περισσότερες ασίστ, δημιουργώντας περισσότερα ανοιχτά spot-up και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και σε επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα, νομίζω θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε», ανέφερε αρχικά ο Μπαρτζώκας.

Για το αν είναι κομβική αυτή η νίκη:

«Είμαστε νωρίς, σε κάθε περίπτωση, κάθε νίκη είναι σημαντική. Όσες περισσότερες νίκες κάνουμε, είναι σημαντικό. Πάντα η προσέγγιση είναι ένα παιχνίδι τη φορά.»

Όσον αφορά στον Μόντε Μόρις και το επίπεδο της ετοιμότητάς του, με τον παίκτη να κάνει ντεμπούτο και στη Euroleague με τον Ολυμπιακό, είπε:

«Είναι πολύ καλύτερα ο Μόντε Μόρις. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή και στην τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.