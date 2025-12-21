Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού με 100-86 για την 11η αγωνιστική της Basket League και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος της αναμέτρησης έδωσε είδηση για την επιστροφή του Μουσταφά Φαλ.

Ο Έλληνας προπονητής αποκάλυψε πως ο Μουστάφα Φαλ πάει πάρα πολύ καλά με την αποθεραπεία του, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε στους τελικούς της περυσινής σεζόν στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό.

Ο κόουτς των Πειραιωτών τόνισε πως ο Γάλλος σέντερ έχει ξεκινήσει να κάνει σπριντ και είπε πως ο Φαλ θα επιστρέψει την εφετινή σεζόν, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει σε ποιο σημείο της σεζόν, καθώς ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός μαζί του.

Τα λεγόμενα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβεβαιώνουν και όσα είχατε διαβάσει τις προηγούμενες ημέρες στο «to10.gr» για την πορεία της αποθεραπείας του Μουστάφα Φαλ. Η πρώτη διάγνωση έκανε λόγο για αποχή 10-12 μηνών, ωστόσο ενδέχεται ο Φαλ να είναι έτοιμος να μπει σε ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων τον Απρίλιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας για τον Φαλ

«Πάει πολύ καλά η αποκατάστασή του. Τον είδα να κάνει σπριντ. Νομίζω πως θα γυρίσει μέσα στη χρονιά, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί του».