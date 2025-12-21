Ο Ντόρσεϊ διέλυσε τα κοντέρ: Έκανε ρεκόρ καριέρας με 41 πόντους! (vids)

Φοβερός, τρομερός, ασταμάτητος! Δεν υπάρχουν αυτά που έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο ομογενής γκαρντ με τρίποντο που πέτυχε στα τέλη της τρίτης περιόδου έφτασε τους 35 πόντους. Με αυτό το καλάθι ξεπέρασε τους 32 πόντους που είχε πετύχει στις 22 Οκτωβρίου του 2021 στον αγώνα των Πειραιωτών με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη Euroleague (ήττα με σκορ 88-82). Που σημαίνει ότι σήμερα έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους με την ερυθρόλευκη φανέλα!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, βλέποντας τι κάνει στο ματς με τον Κολοσσό ο Ντόρσεϊ, του έδωσε συγχαρητήρια και ουσιαστικά υποκλίθηκε στην καταπληκτική εμφάνιση του παίκτη του, ο οποίος ό,τι σούταρε έμπαινε μέσα σήμερα.

Ειδικά στην τρίτη περίοδο έκανε αδιανόητα πράγματα. Ο 29χρονος άσος πέτυχε σε αυτό το διάστημα 21 πόντους και φτάνοντας τους 35 πόντους έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ένα δεκάλεπτο πριν λήξει το ματς.

Τα συγχαρητήρια του Μπαρτζώκα στον Ντόρσεϊ

Με 41 πόντους, με 8/8 βολές, 3/5 δίποντα και 9/14 τρίποντα, καθώς επίσης με 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 τάπα σε 31:59, συγκεντρώνοντας 45 στο σύστημα αξιολόγησης, έκανε πραγματικά ό,τι θέλει ο παικταράς Ντόρσεϊ που έγραψε ιστορία! Δεύτερος κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού σε έναν αγώνα στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος ο 29χρονος άσος, μετά τον Πάσπαλι που έχει πετύχει 54 πόντους.

Το συνολικό ρεκόρ καριέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι οι 47 πόντοι που είχε πετύχει στην G League με τους Τέξας Λέτζεντς στις 6 Δεκεμβρίου 2022.