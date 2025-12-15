Ντόρσεϊ για το ματς με τη Βαλένθια: «Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να κερδίσουμε»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στους εκπρόσωπους του Τύπου στη Media day του Ολυμπιακού για το ματς με τη Βαλένθια στο ΣΕΦ (16/12) και υπογράμμισε την ανάγκη επιστροφής στις νίκες.
- Το τρελό σχέδιο του Μασκ για τον Άρη περιπλέκει την είσοδο της SpaceΧ στο χρηματιστήριο
- Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
- Στεγαστική κρίση: Αυτή είναι η δέσμη μέτρων στο πρώτο σχέδιο προσιτής κατοικίας της ΕΕ
- Σκάφος με κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό: Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εγκέφαλος – 5 συλλήψεις
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του ματς του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια στο ΣΕΦ και τόνισε ότι οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει να επικρατήσουν, παίζοντας στην έδρα τους.
Ο ομογενής γκαρντ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μετά την ήττα των Πειραιωτών στη Βαρκελώνη υπήρξε μίτινγκ για να συζητηθούν τα λάθη που έγιναν κόντρα στους «μπλαουγκράνα».
Αναλυτικά, όσα είπε ο Ντόρσεϊ
Για το ματς με τη Βαλένθια: «Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Έχουμε χάσει δύο σερί ματς. Παίζουν πολύ καλά και είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα αυτήν την στιγμή. Παίζουμε στο σπίτι μας και πρέπει να νικήσουμε».
Για το κλειδί για τη νίκη: «Θα πρέπει να το πάρουμε προσωπικά σε άμυνα και επίθεση. Το μπάσκετ είναι απλό».
Για τη βελτίωση και αν αυτή ξεκίνησε από το Περιστέρι: «Αυτός είναι ο στόχος. Έχουμε δύο σημαντικά ματς και πρέπει να πάρουμε τη νίκη και αύριο και με τη Βιλερμπάν».
Για το αν έχει ευθύνη στην ήττα στη Βαρκελώνη: «Είχαμε μίτινγκ. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα βρούμε τον τρόπο να ανακάμψουμε».
- Νέα προβλήματα στην ΑΕΚ: Νοκ-άουτ και οι Σίλβα, Λεκαβίτσιους
- Πάσπαλι: «Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη ντροπή…»
- Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Ρενάτο Σάντσες – Τι γίνεται με Πελίστρι
- Ολυμπιακός: Η πρώτη προπόνηση του Μόρις στα Ερυθρόλευκα (pics)
- Τι είπε ο Ομπράντοβιτς για το κομμάτι της κούρασης στη Euroleague…
- Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
- Ντόρσεϊ για το ματς με τη Βαλένθια: «Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να κερδίσουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις