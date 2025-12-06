Ο Βιλντόζα πήρε το… πορτοφόλι του Πετρούσεφ και χάρισε τη νίκη στη Βίρτους (vids)

Η Βίρτους Μπολόνια πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη εντός έδρας κόντρα στην Dubai BC με 79-78, με μεγάλο πρωταγωνιστή και… clutch τον Λούκα Βιλντόζα.

Ο Αργεντινός πρώην άσος του Ολυμπιακού, αρχικά με τρίποντο στα 27.6” για τη λήξη διαμόρφωσε το τελικό σκορ και μετά έκλεψε τη μπάλα από έναν άλλο πρώην «ερυθρόλευκο», τον Φιλίπ Πετρούσεφ, στην τελευταία επίθεση του αγώνα για τους φιλοξενούμενους, και έτσι η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς κέρδισε το ματς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βιλντόζα που τελείωσε το παιχνίδι με 11 πόντους, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα, πήγε να δώσει μία ακόμα ευκαιρία στην Ντουμπάι με 2” στο ρολόι, όμως η παράβαση των βημάτων, δεν σφυρίχτηκε από τους αρμόδιους.

«Γνωρίζω τον Φίλιπ, καθώς παίζαμε μαζί για δύο χρόνια. Αυτή το κλέψιμο ήταν ένας συνδυασμός τύχης και σκάουτινγκ, καθώς μάντευα κάπως προς τα πού θα πάει. Βήμα βήμα, νιώθω πολύ καλά με τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου σε κάθε παιχνίδι και προπόνηση», είπε ο Λούκα Βιλντόζα στην κάμερα της διοργανώτριας αρχής.

Δείτε το κλέψιμο του Βιλντόζα:

✋🏽On Dubai’s final possession, with the ball in Filip Petrusev’s hands, Luka Vildoza came out of nowhere to steal it and seal the victory for Virtus! 🥷 11 PTS | 2 REB | 5 AST | 4 STL Via: Novasports GR#virtus #bologna #euroleague #dubai #vildoza #olympiacosbc #paobc pic.twitter.com/TLW0lxGiTt — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) December 5, 2025

Από εκεί και πέρα, η ιταλική ομάδα διατήρησε το αήττητο της, στην έδρα της (6-0) και συνολικά ανέβηκε στο 7-7, με τους παίκτες του Γιούριτσα Γκόλεματς να πέφτουν στο 6-8, μετά από το παιχνίδι που αφορούσε στη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Πρώτος σκόρερ της Βίρτους ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς (23π., 5ρ.) και της Ντουμπάι ο Τζάστιν Άντερσον (16π., 4ρ.).

Τα highlights του Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC