Στον αέρα το μέλλον του Λούκα Βιλντόζα στη Βίρτους

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Λούκα Βιλντόζα στη Βίρτους Μπολόνια μετά το περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη και το οποίο οδήγησε στη σύλληψή του ίδιου αλλά και της συντρόφου του, Μιλίτσα Τάσιτς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος γκαρντ εκνευρίστηκε με ένα σταματημένο ασθενοφόρο και άρχισε να κορνάρει και να βρίζει το προσωπικό και αργότερα το παρεμπόδιζε ενώ είχε ανάψει σειρήνες και φώτα προτεραιότητας. Όταν οι τραυματιοφορείς σταμάτησαν για να ζητήσουν εξηγήσεις, ο παίκτης της Βίρτους άρπαξε μία νοσηλεύτρια από τον λαιμό, ενώ —σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ— η σύζυγός του την τράβηξε από τα μαλλιά.

Αποφυλακίστηκε μεν, αλλά το μέλλον του στην Ιταλία είναι αβέβαιο

Παρότι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αποφυλακίστηκε και ταξίδεψε με την ομάδα του στη Λυών για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, το θέμα δεν έχει λήξει.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, αν ο Βιλντόζα κριθεί ένοχος για τη βιαιοπραγία του, είναι πιθανό η Βίρτους να λύσει το συμβόλαιό του παίκτη. Βάσει των όρων που υπογράφουν στα συμβόλαια οι παίκτες, αυτό είναι εφικτό να συμβεί. Στο ενδεχόμενο που επιβεβαιωθεί η βίαιη πράξη του Αργεντινού, η συνεργασία των δύο πλευρών θα ολοκληρωθεί, για να προστατευτεί τόσο η εικόνα του συλλόγου όσο και των χορηγών του.