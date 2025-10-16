Συνελήφθη ο Βιλντόζα στην Ιταλία

Μπλεξίματα για τον Λούκα Βιλντόζα και την Μίλιτσα Τάσιτς στην Ιταλία. Ο Αργεντινός γκαρντ της Βίρτους και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, όπως και η σύζυγος του, συνελήφθησαν από τις Αρχές ύστερα από επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Il Resto del Carlino», το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, οδηγώντας το αυτοκίνητό του, φέρεται να εκνευρίστηκε επειδή ένα ασθενοφόρο είχε σταματήσει στη λωρίδα κυκλοφορίας για να ελέγξει το επόμενο περιστατικό. Ο παίκτης, σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισε να κορνάρει και να βρίζει το προσωπικό.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα για τον Βιλντόζα και την Τάσιτς

Από εκεί και πέρα, το ιταλικό δημοσίευμα τονίζει πως το ασθενοφόρο είχε ανάψει σειρήνες και φώτα προτεραιότητας στη Viale Silvani και εμφανίστηκε μπροστά στον Βιλντόζα. Ο Αργεντινός γκαρντ φέρεται να παρεμπόδισε το όχημα με φρεναρίσματα, προκαλώντας ένταση.

Όταν οι τραυματιοφορείς σταμάτησαν για να ζητήσουν εξηγήσεις, ο παίκτης της Βίρτους άρπαξε μία νοσηλεύτρια από τον λαιμό, ενώ —σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ— η σύζυγός του την τράβηξε από τα μαλλιά.

Στη συνέχεια επενέβη περιπολικό της αστυνομίας, που περνούσε τυχαία από το σημείο. Ο Βιλντόζα και η σύζυγός του οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου συνελήφθησαν με την κατηγορία πρόκλησης σωματικών βλαβών σε ιατρικό προσωπικό, χωρίς ως τώρα η Βίρτους Μπολόνια να έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.