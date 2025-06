Πρόεδρος Βίρτους Μπολόνια: «Πήραμε Βιλντόζα, θέλουμε ακόμα ένα μεγάλο όνομα και έναν Ιταλό»

Ο πρόεδρος της Βίρτους Μπολόνια, Μάσιμο Ζανέτι προχώρησε σε δηλώσεις και μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο Λούκα Βιλντόζα πρόκειται να αγωνιστεί με την φανέλα της ιταλικής ομάδας, εν όψει της νέας σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ώρες, έγινε επίσημο το «αντίο» του Βιλντόζα στον Ολυμπιακό, μέσα από ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων».

Ο Μάσιμο Ζανέτι, με όλα όσα είπε ξεκαθάρισε ότι πέρα από τον Αργεντινό γκαρντ, η ομάδα στοχεύει και στην απόκτηση ενός ακόμη μεγάλου ονόματος αλλά και σε έναν Ιταλό παίκτη.

Zanetti: «Abbiamo preso Vildoza, stiamo lavorando per un altro grosso nome e un italiano di valore. La campagna abbonamenti partirà il 7 luglio. Per lo sponsor siamo in dirittura di arrivo. Belinelli? Resterà con noi, dobbiamo capire in che veste»#Virtus

