Όλες οι λεπτομέρειες για Βιλντόζα και Βίρτους Μπολόνια: Το κλειστό συμβόλαιο, το buy out στον Ολυμπιακό και ο εγγυημένος χρόνος (pic)

Ο Λούκα Βιλντόζα φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Βίρτους Μπολόνια εδώ και αρκετές μέρες, με τους Ιταλούς να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του από τον Ολυμπιακό. Ο Αργεντινός γκαρντ έπαιξε μεν στο λιμάνι, αλλά δεν έμεινε ικανοποιημένος με τον χρόνο συμμετοχής του, ενώ και ο ίδιος δεν ενθουσίασε με την απόδοση του.

Η Βίρτους Μπολόνια θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της, ο Βιλντόζα θέλει να παίζει και παρότι έχει κλειστό συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα παραμείνει στο λιμάνι. Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία είναι σε επαφές με την Μπολόνια για την περίπτωση του Αργεντινό γκαρντ, ενώ είναι δεδομένο ότι για να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να υπάρξει και buy out προς τον Ολυμπιακό.

Οι Ιταλοί αποκαλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Βιλντόζα. Από το συμβόλαιο που θα υπογράψει, μέχρι τις απολαβές που είχε στον Ολυμπιακό, το buy out που θα πάρουν οι ερυθρόλευκοι, αλλά και τον εγγυημένο χρόνο συμμετοχής.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ΜΜΕ στη γειτονική χώρα, η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς θέλει πολύ τον Αργεντινό και του εγγυάται πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα από αυτόν που είχε φέτος. Αυτό είναι το πρώτο… deal του Βιλντόζα, ο οποίος ήθελε να παίζει περισσότερο.

Από εκεί και πέρα, η Μπολόνια προσφέρει στον Βιλντόζα κλειστό διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με απολαβές παρόμοιες με αυτές που έχει στον Ολυμπιακό. Η συμφωνία που υπέγραψε πέρσι το καλοκαίρι ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό ήταν κοντά στα 1.200.000 ευρώ ετησίως. Οπότε κάπου εκεί θα κυμαίνονται και οι απολαβές του στην Ιταλία.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι ουσιαστικά θα «ξεφορτωθεί» τον παίκτη με μεταγραφή, καθώς έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Δεν θα τον αφήσει ελεύθερο λοιπόν και όπως αναφέρουν και στην Ιταλία, η Βίρτους Μπολόνια προτίθεται και οφείλει κυρίως να πληρώσει buy out. Αυτό θα είναι περίπου 100.000 ευρώ, που θα πάνε απευθείας στον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

