«Η Βίρτους Μπολόνια θέλει τον Βιλντόζα»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια κατάσταση που επιδιώκει την ενίσχυσή του στην γραμμή των ψηλών, όμως, όπως είναι λογικό, οι νυν παίκτες του επίσης έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον διάφορων ομάδων της Euroleague που θέλουν να γεμίσουν το ρόστερ τους.

Ένας από αυτούς είναι και ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος, όπως αναφέρει ο Ματέο Αντρεάνι, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Βίρτους Μπολόνια, που θα προσπαθήσει να αλλάξει αρκετά πράγματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Virtus Bologna is following the situation of Luca Vildoza.

Vildoza still has a year left in his contract with Olympiacos Piraeus but Dusko Ivanovic really appreciates him and Virtus can offer more minutes.https://t.co/lbQvL7yWLO

