Ελεύθεροι ο Βιλντόζα και η σύζυγός του μετά την επίθεσή τους σε πλήρωμα ασθενοφόρου

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο Λούκα Βιλντόζα και σύζυγός του Μίλιτσα Τάσιτς μετά την σύλληψή τους στην Ιταλία για επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μέλους (μια γυναίκα), σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA.

Ο εισαγγελέας αποφάσισε να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για το περιστατικό και να αποφευχθεί μια άμεση δίκη χωρίς να έχουν διευκρινιστεί πρώτα οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Κι αυτό καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του του Ισπανού καλαθοσφαιριστή της Βίρτους Μπολόνια τα δεδομένα είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά που αποκαλύφθηκαν αρχικά βάσει των καταθέσεων του πληρώματος του ασθενοφόρου στην αστυνομία.

Έτσι ο Βιλντόζα θα αναχωρήσει κανονικά με της ομάδα της Μπολόνια για τη Γαλλία, προκειμένου το βράδυ της Παρασκευής (17/10, 21:00) η Βίρτους να αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές: «Το ζευγάρι επέβαινε σε αυτοκίνητο και ο οδηγός, φέρεται να έπεσε πάνω στο ασθενοφόρο, το οποίο είχε σταματήσει στο πλάι του δρόμου προκειμένου να προσδιορίσει την τοποθεσία ενός επείγοντος περιστατικού. Το αυτοκίνητο φέρεται στη συνέχεια να εμπόδισε το ασθενοφόρου να συνεχίσει την πορεία του. Κατόπιν γυναίκα μέλος του πληρώματος του ασθενοφόρου φέρεται να βγήκε τότε από το αυτοκίνητο προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση από την 26χρονη γυναίκα (σ.σ. τη σύντροφο του Βιλντόζα), η οποία την άρπαξε από τα μαλλιά και τον λαιμό. Επιπλέον ο μπασκετμπολίστας την άρπαξε από το χέρι και την σήκωσε από τον λαιμό.

Το φερόμενο αδίκημα αφορά τη σωματική βλάβη της εργαζόμενης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ένα περιπολικό από το Γραφείο Γενικής Πρόληψης και Δημόσιας Διάσωσης στο Αρχηγείο Αστυνομίας ανταποκρίθηκε σε αναφορά για επίθεση στις 11:00 μ.μ. στη γωνία των οδών Viale Calori και Viale Calori, προς την Porta San Felice. Το περιστατικό συνέβη μετά τον αγώνα της Euroleague τον οποίο κέρδισε η Βίρτους επί της Μονακό είχε μόλις ολοκληρωθεί στο στάδιο Paladozza», καταλήγει το ρεπορτάζ του ANSA.