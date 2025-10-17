H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση του Λούκα Βιλντόζα, με τον Αργεντινό γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια και τη σύζυγό του, Μιλίτσα Τάσιτς, να βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας μετά από καταγγελία τραυματιοφορέα -μέλος πληρώματος ασθενοφόρου- για σωματική επίθεση.
Η γυναίκα, ονόματι Τιτσιάνα Ντ’ Αντόνιο, κατέθεσε στις αρχές την δική της εκδοχή των γεγονότων, περιγράφοντας τη στιγμή που, όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε επίθεση από τον παίκτη και τη σύντροφό του.
H καταγγελία της τραυματιοφορέα για τον Βιλντόζα
«Ο οδηγός μου έδειξε με το χέρι το αυτοκίνητο μπροστά μας, μια Mercedes. Εκείνη τη στιγμή έκανε μια απότομη στροφή, κόβοντας ταχύτητα. Ρισκάραμε ακόμα και να τη χτυπήσουμε. Περάσαμε μπροστά του, αλλά επιτάχυνε και μου είπε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θα γίνει ατύχημα»», ανέφερε.
«Έχω ύψος 1,60 και ζυγίζω 55 κιλά, είμαι 55 ετών. Πλησίασα το παράθυρο και είδα τον οδηγό να κατεβάζει το τζάμι. Μιλούσε ισπανικά, η κοπέλα δίπλα του αγγλικά. Του είπα όπως μπορούσα: «Είμαστε σε έκτακτη ανάγκη»», πρόσθεσε.
«Σε εκείνο το σημείο, άνοιξε την πόρτα και βγήκε από το αυτοκίνητο. Ήρθε προς το μέρος μου και με έπιασε από τον λαιμό, σηκώνοντάς με από το έδαφος. Άρχισα να ουρλιάζω. Η γυναίκα του, ψηλή και ξανθιά, βγήκε κι εκείνη και μου τράβηξε τα μαλλιά. Είχα αλογοουρά και έσκυψα πίσω για να προστατευτώ», περιέγραψε η τραυματιοφορέας.
«Οι συνάδελφοί μου στο ασθενοφόρο καλούσαν την αστυνομία να έρθει άμεσα. Λίγο μετά είδα μια περίπολο των καραμπινιέρων να περνάει και τους σταμάτησα φωνάζοντας για βοήθεια».
Η κατάθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δημοσιότητα στα ιταλικά ΜΜΕ, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά την υπόθεση. Ο Βιλντόζα και η σύζυγός του δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για όσα τους καταλογίζονται, με την έρευνα να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη «La Repubblica», η Βίρτους Μπολόνια παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, χωρίς να έχει λάβει κάποια απόφαση για το μέλλον του παίκτη. Εφόσον οι κατηγορίες επιβεβαιωθούν, το συμβόλαιό του θα μπορούσε να τεθεί υπό επανεξέταση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ενέργεια από την ομάδα.
