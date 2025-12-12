Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια και έγινε η πρώτη ομάδα που κατάφερε να σπάσει το αήττητο των Ιταλών στο σπίτι τους, μετά από έξι συνεχόμενες εντός έδρας νίκες, επικρατώντας 79-74!

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υπέγραψε μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση, με τους γκαρντ να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο φινάλε, ακολουθώντας την αδιανόητη παράσταση του Νταν Οτόρου στα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Χάποελ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 11-4 μετά από 15 αγωνιστικές.

Οι πρωταγωνιστές της Χάποελ

Ολοκλήρωσε το 40λεπτο με double-double με 21 πόντων και 10 ριμπάουντ. Τον πλαισίωσαν επάξια βέβαια οι Ελάιζα Μπράιαντ που πρόσθεσε 22, ο Βάσα Μίτσιτς που συμπλήρωσε 12 και ο Κρις Τζόουνς που τελείωσε το ματς με 10. Οι τέσσερις τους έκαναν τα πάντα (σχεδόν) σωστά, ώστε η Χάποελ να ολοκληρώσει το υπερπολύτιμο «διπλό».

Από μεριάς ηττημένων, ο Μόργκαν ήταν εξαιρετικά παραγωγικός κι έβαλε 17 πόντους. Στο πλευρό του, στάθηκαν οι Ντιούφ και Άλστον που συνδυάστηκαν για άλλους 22 (πέτυχαν από 11). Δεν ήταν αρκετοί και οι Ιταλοί υποχώρησαν πια στο 7-8.

Τα Δεκάλεπτα: 24-21, 42-36, 57-50, 74-79.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης Βίρτους Μπόλονια – Χάποελ Τελ Αβίβ