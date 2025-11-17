Οι «ultras» της Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζουν διαμαρτυρία στο ματς με τη Χάποελ για τη γενοκτονία της Παλαιστίνης

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται την Πέμπτη (20/11, 21:30) τη Χάποελ Τελ Αβίβ, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Οι οπαδοί της ιταλικής ομάδας εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία οργανώνουν διαμαρτυρία πριν την έναρξη της αναμέτρησης, σχετικά με τη γενοκτονία στη Γάζα αλλά και στο γεγονός πως η Euroleague επιτρέπει τη συμμετοχή των ισραηλινών ομάδων στη διοργάνωση.

Κατά την παρουσίαση των ομάδων και μέχρι την έναρξη του αγώνα, θα κουνούν συμβολικά λευκά μαντήλια αποδοκιμάζοντας το Ισραήλ για τη γενοκτονία και σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς τη λίγκα για την απόφασή της.

Η ανακοίνωση των Milano Brothers για το Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ

«Το να είσαι φίλαθλος σημαίνει να καταγγέλλεις τα παράδοξα και τις ανισότητες που διαπράττονται εδώ και χρόνια από διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς, οι οποίοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν διπλά μέτρα και σταθμά με τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Αν είναι σωστό να καταδικάζουμε κάθε πόλεμο και να τιμωρούμε ένα κράτος που εμπλέκεται σε πόλεμο με ένα άλλο, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε πώς ένα γενοκτονικό κράτος όπως το Ισραήλ μπορεί να καλωσορίζεται με ανοιχτές αγκάλες στην πιο σημαντική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης.

Η αναγνώριση του δικαιώματος των αθλητικών ομάδων από κράτη σε πόλεμο να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί από τον αθλητικό κόσμο ως μια άσκοπη νομιμοποίηση των νόμων του πολέμου, στους οποίους δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι.

Δεν θα είμαστε συνένοχοι και, ενώ αναγνωρίζουμε ότι οι αθλητές δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των κυβερνήσεών τους, δεν δεχόμαστε να θεωρούν σκόπιμο να καλωσορίζουν ομάδες από ένα κράτος που έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αντίδραση σε μια τρομοκρατική πράξη, διαπράττοντας τις χειρότερες φρικαλεότητες εναντίον ανυπεράσπιστων πολιτών.

Βεβαιωμένοι ότι το συναίσθημά μας συμμερίζονται και όσοι παρακολουθούν την Ολίμπια σε άλλους χώρους του Forum, προσκαλούμε όλους να κάνουν μια συμβολική χειρονομία μετά την ανακοίνωση των δωδεκάδων μέχρι την έναρξη του αγώνα, κουνώντας ένα λευκό μαντήλι ως ένδειξη σεβασμού για τα θύματα όλων των εγκλημάτων που διέπραξε το ισραηλινό κράτος και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Euroleague να δεχτεί ομάδες από αυτή τη χώρα».