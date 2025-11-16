Έγραψε ιστορία το φιλικό του «Αγώνα και της Ελπίδας»: Παλαιστίνη – Βάσκοι στο «Σαν Μαμές»

Σε μια νύχτα όπου οι σημαίες έγιναν φλόγες ελπίδας και τα φωνητικά κύματα πλημμύρισα το Σαν Μαμές, το ποδόσφαιρο ξεπέρασε το γήπεδο και έγινε αφήγηση ψυχής. Το φιλικό μεταξύ Παλαιστινίων και Βάσκων έλαμψε όχι μόνο για τους παίκτες του, αλλά για την καρδιά που χτυπά μέσα στον κόσμο της αδικίας. Εδώ, τα γκολ μετρούν λιγότερο από τα συνθήματα και τα πανό που κραυγάζουν ειρήνη, δικαιοσύνη και ελευθερία, ενώ ο κόσμος ενώθηκε μέσα από τον ρυθμό ενός παιχνιδιού που γίνεται σύμβολο αγώνα και ανθρωπιάς.

Η ιστορική φιλική αναμέτρηση μεταξύ της εθνικής ομάδας Παλαιστίνης και μιας ομάδας από την αυτόνομη περιοχή της Βόρειας Χώρας των Βάσκων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο κατάμεστο Σαν Μαμές, στην πόλη του Μπιλμπάο. Το ματς αποτέλεσε ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για τον παλαιστινιακό λαό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η παλαιστινιακή εθνική ομάδα αγωνίστηκε επί ευρωπαϊκού εδάφους. Περίπου 50.000 θεατές κατέκλυσαν τις κερκίδες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη αλληλεγγύη και έντονη πολιτική φόρτιση.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, χιλιάδες οπαδοί πραγματοποιήσαν πορεία μέσα στην πόλη, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και σημαίες της Χώρας των Βάσκων, ενώ πολλοί φώναζαν συνθήματα υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης. Στο γήπεδο, οι οπαδοί συνέχισαν να υψώνουν σημαίες και πλακάτ που ζητούσαν το τέλος της βίας και της κατοχής στη Γάζα, με την παλαιστινιακή ομάδα να ποζάρει πίσω από ένα πανό που έγραφε «Stop the Genocide» (Σταματήστε τη Γενοκτονία). Η εικόνα του Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, πρώην αρχηγού της παλαιστινιακής ομάδας που σκοτώθηκε στη Γάζα ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια, προβλήθηκε σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα, δίνοντας επιπλέον βάθος στην πολιτική διάσταση της αναμέτρησης.

Η ομάδα των Βάσκων, που αποτελείτο από παίκτες των Ατλέτικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Σοσιεδάδ και άλλων επαγγελματικών ομάδων της περιοχής, επικράτησε με 3-0, καταγράφοντας όμως αυτή η νίκη μικρότερη σημασία σε σχέση με το μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης που εξέπεμψε το γήπεδο. Ο αγώνας δεν ήταν επίσημος υπό την ομπρέλα της FIFA και η εθνική Ισπανίας δεν συμμετείχε λόγω υποχρεώσεων σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρά ταύτα, για τους θεατές και τους παίκτες, αυτή η φιλική αναμέτρηση είχε μεγάλη συμβολική αξία, καθώς η παλαιστινιακή ομάδα, που έχει βιώσει την καταστροφή αθλητικών υποδομών και τον θάνατο αθλητών λόγω της σύγκρουσης, στάθηκε ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης και αντίστασης.

Η ατμόσφαιρα μέσα στο Σαν Μαμές ήταν φορτισμένη με επαναλαμβανόμενα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ η παρουσία των σημαιών της Χώρας των Βάσκων υπογράμμισε την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας σε μια παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση. Η φιλική αυτή αναμέτρηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη κινητοποίηση της ισπανικής κοινωνίας που έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή της στην στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Γάζα από το 2023, με μεγάλες διαδηλώσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα.

Το παλαιστινιακό συγκρότημα θα δώσει και δεύτερο φιλικό παιχνίδι την ερχόμενη Τρίτη στην Βαρκελώνη, αυτή τη φορά κόντρα σε παίκτες της Καταλονίας, συνεχίζοντας το μήνυμα αλληλεγγύης και ειρήνης μέσω του ποδοσφαίρου, με τα έσοδα από τους αγώνες να διατίθενται σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα για την ανακούφιση των κατοίκων. Η επιλογή του Μπιλμπάο ως τόπος διεξαγωγής αυτού του ιστορικού παιχνιδιού αποδεικνύει τη στενή σχέση αλληλοσεβασμού και υποστήριξης ανάμεσα στους Βάσκους και τους Παλαιστίνιους, μια σχέση που ξεπερνάει τα όρια του αθλητισμού και κοινώς υπογραμμίζει την ανάγκη για δικαιοσύνη και ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Τα κύρια συνθήματα και πανό που εμφανίστηκαν στο Στάδιο Σαν Μαμές κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα μεταξύ της Παλαιστίνης και της ομάδας της Βόρειας Χώρας των Βάσκων, είχαν έντονο πολιτικό και αλληλέγγυο χαρακτήρα.

Κυριάρχησαν συνθήματα υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης, όπως το «Stop the Genocide» (Σταματήστε τη Γενοκτονία), που ήταν γραμμένο σε μεγάλο πανό μπροστά από τους παλαιστίνιους παίκτες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το σύνθημα αυτό αντιπροσωπεύει καίρια την αντίθεση στα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ στη Γάζα.

Επίσης, οι οπαδοί φώναζαν επανειλημμένα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, ενώ εμφανίστηκαν φωτογραφίες του Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, πρώην αρχηγού της παλαιστινιακής ομάδας που σκοτώθηκε στη Γάζα, ως φόρος τιμής.

Υπήρχαν πανό στα βάσκικα που έγραφαν μεταξύ άλλων και το «Israel Suntistu» που σημαίνει «Καταστρέψτε το Ισραήλ», ένα πολύ ισχυρό και προκλητικό μήνυμα που προκάλεσε αντιδράσεις.

Στα προπορευόμενα πλήθη και τη διαδήλωση πριν τον αγώνα, σημεία και πανό έγραφαν μηνύματα όπως «Basque Country, Palestine — Free Lands! Stop the genocide!» (Χώρα των Βάσκων, Παλαιστίνη — Ελεύθερη Γη! Σταματήστε τη Γενοκτονία). Επίσης, σχηματίστηκαν σε μεγάλη κλίμακα τα γράμματα «SOS Gaza» ως κάλεσμα για διεθνή βοήθεια στην ανθρωπιστική κρίση.

Τα μηνύματα και τα πανό συνδυάστηκαν με τη μαζική παρουσία παλαιστινιακών και βάσκικων σημαιών, αποτυπώνοντας μια ατμόσφαιρα έντονης αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό και καταγγελίας της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

Το φιλικό παιχνίδι μεταξύ της εθνικής ομάδας Παλαιστίνης και της ομάδας της Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές στο Μπιλμπάο οργανώθηκε από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Παλαιστίνης και των Βάσκων. Η διοργάνωση είχε ξεκάθαρη ανθρωπιστική και πολιτική διάσταση, καθώς αφιερώθηκε στα θύματα της ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στη Γάζα.

Στο πλευρό των οργανωτών βρέθηκαν διάφορες συλλογικότητες και κοινωνικές ομάδες από την περιοχή των Βάσκων που υποστηρίζουν την παλαιστινιακή υπόθεση. Επιπλέον, σημαντική ήταν η συμμετοχή της ομάδας των οπαδών της Ατλέτικ, που έχουν μακρά παράδοση στήριξης των Παλαιστινίων, όπως και διεθνών ανθρωπιστικών φορέων και εκπροσώπων όπως ο ΟΗΕ μέσω της UNRWA, η οποία παρέχει υποστήριξη στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Πριν τον αγώνα, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν Παλαιστίνιοι πρόσφυγες που ζουν στη Χώρα των Βάσκων, ενώ υπήρξε ειδική αναγνώριση της Honey Thaljieh, πρώην αρχηγού της γυναικείας παλαιστινιακής ομάδας και πρέσβειρας της Athletic Club για τα 125 χρόνια του συλλόγου, η οποία συμβολίζει τη γυναικεία ενδυνάμωση και τον αγώνα για ειρήνη. Η συνεργασία της Athletic Club με την UNRWA ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025, με πρωτοβουλίες για την υποστήριξη παιδιών Παλαιστινίων προσφύγων στη Συρία.