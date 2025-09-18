Σπουδαίο φιλικό Παλαιστίνης – Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές (vid, pics)

Η εθνοκάθαρση του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζεται, ο Παλαιστινιακός λαός εξοντώνεται και ο ποδοσφαιρικός κόσμος δεν μένει αμέτοχος. Οι φωνές υπέρ της Παλαιστίνης και εναντίον όλων όσων συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή, πληθαίνουν και φυσικά η ποδοσφαιρική εξέδρα είναι πάντα ένα φιλόξενο μέρος για τον αδύναμο. Τα συνθήματα, τα πανό, οι διαδηλώσεις αυξάνονται και πλέον οι αντιδράσεις του ποδοσφαιρικού πλανήτη αρχίζουν να παίρνουν και πιο επίσημη μορφή…

Για παράδειγμα, οι πάντα ευαίσθητοι σε πολιτικά, κοινωνικά και εθνικά ζητήματα Βάσκοι, αποφάσισαν να φιλοξενήσουν την Εθνική ομάδα της Παλαιστίνης τον προσεχή Νοέμβριο, σε ένα φιλικό που θα δείξει το δρόμο. Η Εθνική της Χώρας των Βάσκων θα αντιμετωπίσει για 90 λεπτά επί χόρτου την Παλαιστίνη, σε ένα ματς που δεν θα έχει αντιπάλους και κόντρα, αλλά μόνο συμμάχους και αλληλεγγύη.

Στις 15 Νοεμβρίου στο «Σαν Μαμές»

Αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιρικός αγώνας θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου, στο «Σαν Μαμές», το γήπεδο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπως αποκάλυψε ο ραδιοφωνικός σταθμός «Cadena Ser» και επιβεβαιώθηκε και από την Παλαιστινική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Για τους Παλαιστίνιους, άλλωστε, θα είναι μια ευκαιρία να «μιλήσουν» μπροστά σε όλο τον πλανήτη και να εκφράσουν τις θέσεις τους απέναντι στις καθημερινές πια παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προετοιμάζεται εδώ και καιρό, ενώ δεν έχουν περάσει πάνω από 48 ώρες από την τελευταία φορά που ο βασκικός λαός εξέφρασε την στήριξή του στην Παλαιστίνη, όταν στο πρόσφατο Μπιλμπάο – Άρσεναλ για το Champions League, η εξέδρα γέμισε από πανό και σημαίες στα χρώματα της Παλαιστίνης και το μήνυμα: «Θα είμαστε στο πλευρό σας από σήμερα μέχρι το τέλος».