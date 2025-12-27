Ο Κώστας Παπανικολάου… ξεμπλόκαρε τον Μπαρτζώκα σε κρίσιμο τάιμ άουτ (vid)
Μια ηγετική παρέμβαση του Κώστα Παπανικολάου στο κρισιμότερο τάιμ άουτ του αγώνα κόντρα στη Βίρτους, ίσως ήταν καθοριστική για τη νίκη των «ερυθρόλευκων».
Ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα και μπήκε σε ρυθμούς…. τετράδας ξανά, έχοντας και ένα ματς λιγότερο, όμως αυτό δεν θα γινόταν αν δεν ήταν ο Κώστας Παπανικολάου.
Ο Έλληνας φόργουορντ είναι αυτός που «ξεκλείδωσε» το play στο κρισιμότερο τάιμ άουτ της αναμέτρησης, αφού σε επίθεση που σχεδίασε στο πινακάκι του ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε δείξει το σωστό σημείο, από το οποίο θα γινόταν η επαναφορά της μπάλας.
Την ώρα που στα τελευταία λεπτά γίνονταν εκατέρωθεν φάουλ για να πάνε και οι δύο ομάδες στις βολές, ο προπονητής του Ολυμπιακού κλήθηκε να φτιάξει ένα play για να μπει η μπάλα σωστά στο παρκέ.
Ο Έλληνας τεχνικός όμως, πάνω στο… άγχος του, ξεχάστηκε και στο πινακάκι του έδειξε διαφορετικό σημείο, από το οποίο η μπάλα θα περνούσε πραγματικά στο γήπεδο, βάσει κανονισμών.
Η παρέμβαση του Κώστα Παπανικολάου
Είχε προηγηθεί φάουλ και ο Κώστας Παπανικολάου το θυμόταν, παρενέβη και του είπε από ποια ακριβώς πλευρά θα πραγματοποιηθεί η επαναφορά. «Ρώτησε τους διαιτητές», απάντησε ο Μπαρτζώκας και πράγματι, ο αρχηγός το έκανε και επιβεβαιώθηκε αυτό που πίστευε.
Με τα πολλά, δίπλα ακριβώς από τον πάγκο της Βίρτους, ο Ολυμπιακός έβαλε την μπάλα στο γήπεδο με ασφάλεια, παρότι ο προπονητής του δεν είχε δικαίωμα να επιλέξει σημείο επαναφοράς. Τα δευτερόλεπτα κύλησαν, οι Πειραιώτες ήταν εύστοχοι και ψύχραιμοι, ενώ η αντίπαλός τους αστόχησε στο σουτ που θα έστελνε το ματς στην παράταση.
