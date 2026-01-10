Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στο παιχνίδι απέναντι στην Μπάγερν, επικρατώντας της γερμανικής ομάδας με 95-80 και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 12-8 στην Ευρωλίγκα και θέλουν να συνεχίσουν με νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο στόχος επετεύχθη για την ομάδα του Πειραιά κόντρα στους Βαυαρούς κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τρία παιχνίδια, στα οποία μπορεί να «χτίσει» ένα σερί νικών (τεσσάρων αν υπολογίσει κάποιος και τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Μονάχου).

Τα τρία επόμενα ματς των «ερυθρόλευκων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι με Παρτίζαν (εκτός), Μακάμπι (εντός) και Εφές (εκτός) και κρίνοντας από την εικόνα που έχουν φέτος οι τρεις ομάδες που προαναφέραμε, ο Ολυμπιακός έχει τις δυνατότητες να πάρει τρεις νίκες.

Προφανώς κανένα παιχνίδι στην Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο αλλά απ’ την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρο πως η ομάδα του Πειραιά πρέπει να εκμεταλλευτεί την ανωτερότητα της και να πάρει τις νίκες σε αυτά τα τρία παιχνίδια που προαναφέραμε, κάνοντας ένα σερί νικών (4-0) που θα την ανεβάσει σημαντικά στην βαθμολογία.

Το σίγουρο είναι πως οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή και πρώτα απ’ όλα να μην πιστέψουν ότι θα έχουν εύκολο έργο σε κάποιο απ΄ τα τρία παιχνίδια.

Το βασικό ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί σε καλή κατάσταση η ομάδα του Μπαρτζώκα κι ένα στοιχείο που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, έχει να κάνει με την επιστροφή του Τάισον Γουόρντ.

Φάνηκε από το παιχνίδι με την Μπάγερν πόσο επιδραστική είναι η παρουσία του Γουόρντ στο παρκέ και τα πολλά πράγματα που προσφέρει ο Αμερικανός φόργουορντ στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Είναι μεγάλη υπόθεση για τους πρωταθλητές Ελλάδος η επιστροφή του Γουόρντ γιατί είναι παίκτης που μπορεί ν’ αλλάξει τον ρυθμό, να δώσει ώθηση στην επίθεση αλλά και καλές άμυνες, γεγονός που τον καθιστά κάτι παραπάνω από πολύτιμο για την εφαρμογή των σχεδίων του προπονητή των πειραιωτών.

Χρειάζεται προσοχή για να κάνει ο Ολυμπιακός το 15-8 μετά από αυτά τα τρία παιχνίδια που προαναφέραμε, αλλά είναι δεδομένο πως οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν και πρέπει να τα καταφέρουν απέναντι σε Παρτίζαν, Μακάμπι και Εφές.

Τρεις νίκες στα τρία επόμενα παιχνίδια της Ευρωλίγκας θα προσφέρουν πολλά πράγματα στην ομάδα του Πειραιά και δεν αναφερόμαστε μόνο στην βελτίωση της θέσης στον βαθμολογικό πίνακα της Ευρωλίγκας.