Δεν γινόταν αλλιώς: Ο Τάισον Γουόρντ αναδείχθηκε MVP της 16ης αγωνιστικής (vid)
Ο «τριπλός» Τάισον Γουόρντ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
- Με τον φόβο της βροχής ζουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας: «Δεν έχω δει ξανά κάτι τέτοιο»
- Φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή, στους δύο νεαρούς που έτρεχαν με 179 χλμ./ώρα
- Συνελήφθη στη Γλυφάδα 16χρονος μαθητής που κυκλοφορούσε με μαχαίρια
- Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη
Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Κολοσσό Ρόδου και ο Τάισον Γουόρντ ξεχώρισε στο εν λόγω ματς, καθώς ο Αμερικανός πέτυχε triple double με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όντας ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.
Μετά την εξαιρετική εμφάνισή του, ο Αμερικανός φόργουορντ αναδείχθηκε MVP της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, όπως έγινε γνωστό.
Δείτε την ανάρτηση για τον Τάισον Γουόρντ
🏀👉Stoiximan MVP of the Week o Τάισον Γουόρντ.#StoiximanMVP #Stoiximan #StoiximanGBL #GBLhttps://t.co/6ZhLyyWiHg pic.twitter.com/pYuua463lZ
— GBL (@StoiximanGBL) January 26, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός έγινε ο τρίτος παίκτης των Ερυθρόλευκων που πετυχαίνει triple double, μετά τους Αλεξάντερ Βολκόφ (1994) και Μουστάφα Φαλ (2023).
Επιπλέον, το triple double του Γουόρντ ήταν το 12ο στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με το τελευταίο να ανήκει στον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (ΠΑΟΚ) και να λαμβάνει χώρα τον Μάιο του 2024.
- Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα
- «Ο Καλάμπρια μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία » (pic)
- Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
- «Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι
- Δεν γινόταν αλλιώς: Ο Τάισον Γουόρντ αναδείχθηκε MVP της 16ης αγωνιστικής (vid)
- «Είναι το… πεπρωμένο μας»: H Εθνική ομάδα αλλάζει εταιρία ένδυσης και επιστρέφει στην Adidas
- «Daily Mail»: «Ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο»
- Μία ξεκάθαρη εξήγηση για το που το πάει ο Ράφα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις