Δεν γινόταν αλλιώς: Ο Τάισον Γουόρντ αναδείχθηκε MVP της 16ης αγωνιστικής (vid)

Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Κολοσσό Ρόδου και ο Τάισον Γουόρντ ξεχώρισε στο εν λόγω ματς, καθώς ο Αμερικανός πέτυχε triple double με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όντας ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Μετά την εξαιρετική εμφάνισή του, ο Αμερικανός φόργουορντ αναδείχθηκε MVP της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, όπως έγινε γνωστό.

Δείτε την ανάρτηση για τον Τάισον Γουόρντ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός έγινε ο τρίτος παίκτης των Ερυθρόλευκων που πετυχαίνει triple double, μετά τους Αλεξάντερ Βολκόφ (1994) και Μουστάφα Φαλ (2023).

Επιπλέον, το triple double του Γουόρντ ήταν το 12ο στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με το τελευταίο να ανήκει στον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (ΠΑΟΚ) και να λαμβάνει χώρα τον Μάιο του 2024.