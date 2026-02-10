Σκέφτεται επιστροφή στην Ευρώπη ο Σάριτς και ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς απέκτησαν τον Ντάριο Σάριτς με ανταλλαγή, όμως αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο. Έτσι ένα ακόμα όνομα με… ιστορικό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γίνεται ξαφνικά διαθέσιμο.

Ο Κροάτης φόργουορντ-σέντερ θα χρειαστεί να περιμένει μία μέρα ακόμα για να βγει από τη λεγόμενη «waivers list» (σ.σ όποια ομάδα του ΝΒΑ μπορεί να… αρπάξει το συμβόλαιο που θα είχε με τους Πίστονς και να τον κάνει δικό της), και στη συνέχεια να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η προοπτική της Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στη Σερβία από το «SportsKlub», η προοπτική της επιστροφής του στην Ευρώπη είναι πιο πιθανή από ποτέ. Αφενός γιατί δεν φαίνεται αυτήν την στιγμή να έχει κάποια πρόταση από τον μαγικό κόσμο, και αφετέρου επειδή πλέον στα 31 του δεν θα έλεγε όχι σε ένα καλό συμβόλαιο με πρωταγωνιστικό ρόλο και τη δυνατότητα να διεκδικήσει τίτλους.

Παράλληλα, την περίπτωση του Σάριτς παρακολουθεί έντονα και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιθυμεί να προβεί σε 1-2 προσθήκες για να ενισχύσει τις θέσεις των φόργουορντ, και ίσως εκείνη του σέντερ. Ο Κροάτης θα μπορούσε να αποτελέσει μια τέτοια κίνηση, αφού οι Πράσινοι διαθέτουν τα μέσα για να τον πείσουν να πάρει τον… δρόμο της επιστροφής.