Εργκίν Αταμάν: Ανακοινώσεις από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τον θάνατο της μητέρας του (pics)
Τα συλλυπητήριά τους στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του, εξέφρασαν με ανακοινώσεις τους Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
Σε πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν, αφού όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας, έχασε τη μητέρα του.
Μετά την Τουρκική Ομοσπονδία, η οποία είχε αρχικά ενημερώσει επίσημα για την απώλεια της Γκιουλτέν Αταμάν, συλληπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε ταυτόχρονα και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον 60χρονο Τούρκο τεχνικό.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
🕊️ Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…
