Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν και την οικογένειά του, μετά τον θάνατο της μητέρας του, Γκιουλτέν. Την είδηση γνωστοποίησε η Τουρκική Ομοσπονδία μπάσκετ με ανακοίνωσή της, μέσω της οποίας εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια του προπονητή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας.

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. — TBF (@TBF) February 10, 2026

Η ανακοίνωση της Τουρκικής Ομοσπονδίας:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.

Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται στον Θεό».