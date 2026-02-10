Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του
Η τουρκική Ομοσπονδία μπάσκετ ανακοίνωσε ότι η μητέρα του Εργκίν Αταμάν έφυγε από τη ζωή.
Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν και την οικογένειά του, μετά τον θάνατο της μητέρας του, Γκιουλτέν. Την είδηση γνωστοποίησε η Τουρκική Ομοσπονδία μπάσκετ με ανακοίνωσή της, μέσω της οποίας εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια του προπονητή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας.
A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
— TBF (@TBF) February 10, 2026
Η ανακοίνωση της Τουρκικής Ομοσπονδίας:
«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.
Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται στον Θεό».
