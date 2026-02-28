Σενάρια από τη Σερβία για Ρόμπινσον και Ολυμπιακό (vids)
Το «Telesport» αποκαλύπτει πώς ο Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί θα απασχολήσει τον Ολυμπιακό – Το buy out του Αμερικανού και το συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα.
Ο Τζάστιν Ρόμπινσον αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σκόρερ στη Euroleague, έχει αναλάβει τον περσινό ρόλο του Τι Τζέι Σορτς στην Παρί και κάνει… όργια, οδηγώντας τη γαλλική ομάδα σε μερικές σπουδαίες νίκες.
Ο Αμερικανός γκαρντ είναι μεγάλος «μπομπέρ» και το απέδειξε και στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου η Παρί πέρασε με 100άρα, ενώ και απέναντι στον Ολυμπιακό πριν μερικούς μήνες έκανε… παπάδες στο ΣΕΦ ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 35 πόντους με 7/10 τρίποντα, 4/7 δίποντα, 6/6 βολές, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ.
Γενικότερα ο Ρόμπινσον είναι ένας γκαρντ που παρακολουθούν πολλές ομάδες της Euroleague, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο και το όνομα του έχει ακουστεί και στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό. Ένα θέμα το οποίο ξανά ήρθε στην επιφάνεια μετά την εμφάνιση που έκανε κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου είχε 13 πόντους και σκόραρε μερικά κρίσιμα καλάθια στο φινάλε.
Τι αναφέρουν στη Σερβία για Ρόμπινσον και Ολυμπιακό
Σύμφωνα με το σερβικό δημοσίευμα, ο Αμερικανός γκαρντ είναι πολύ πιθανό να φορέσει τα ερυθρόλευκα τη νέα σεζόν, με τις πιθανότητες να χαρακτηρίζονται «μεγάλες». Το Telesport επικαλείται πληροφορίες που θέλουν τον Ρόμπινσον να αποτελεί σοβαρό υποψήφιο για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής των Πειραιωτών, καθώς είναι αριστερόχειρας και φέρνει διαφορετικά στοιχεία στους γκαρντ από τους ήδη υπάρχοντες στον Ολυμπιακό.
Το ρεπορτάζ σημειώνει πως στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον με την Παρί υπάρχει ρήτρα που επιτρέπει την αποχώρησή του, με το οικονομικό σκέλος να μην θεωρείται απαγορευτικό. Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει στον Ολυμπιακό, που καλείται να επιλέξει τον παίκτη που θα προσθέσει στους γκαρντ. Όλα θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος της χρονιάς πάντως οι Σέρβοι αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να «σπάσει» τη ρήτρα του που είναι χαμηλή το καλοκαίρι, ενώ μπορεί και να πληρώσει το συμβόλαιο του, αφού είναι λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρόμπινσον πραγματοποιεί εξαιρετική πρώτη σεζόν στην Euroleague, μετρώντας 14,3 πόντους, 4,4 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ αντίστοιχα στο γαλλικό πρωτάθλημα καταγράφει 12,0 πόντους και 4,3 ασίστ ανά αγώνα.
