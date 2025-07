«Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στον Ορλάντο Ρόμπινσον» (pic, vid)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον σχεδιασμό του και ψάχνει να πλαισιώσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη γραμμή των ψηλών. Ταυτόχρονα, η παραμονή του Φίλιπ Πετρούσεφ είναι πιο πιθανή από ποτέ, ωστόσο τα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζονται.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας «Basketball Sphere, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει πρόταση στον Ορλάντο Ρόμπινσον, ο οποίος όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα είναι και στην κορυφή της λίστας. Του λόγου το αληθές επιβεβαίωσε και ο Ιταλός Ματέο Αντρεάνι με tweet στον προσωπικό του λογαριασμό.

Olympiacos Piraeus and Orlando Robinson are in talks, source tell me, @BSphere_.

Offer presented to the player.

He played last season in the NBA with the Toronto Raptors.https://t.co/SRtY14Z6LY

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 1, 2025