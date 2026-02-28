Ώρα αποφάσεων για το VAR: Η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB, οι ριζικές αλλαγές και ο «Νόμος Βενγκέρ»

Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) έχει προγραμματισμένη σήμερα (28/2) την ετήσια γενική συνέλευσή του, στο οποίο θα συζητηθεί το VAR και η πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ για το οφσάιντ

Η πρόταση του Γάλλου πρώην τεχνικού της Άρσεναλ και νυν διευθυντή ποδοσφαίρου της FIFA βασίζεται σε μια απλή αλλά ρηξικέλευθη αρχή: για να θεωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής εκτεθειμένος, πρέπει ολόκληρο το σώμα του να βρίσκεται μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό. Με άλλα λόγια, αν έστω και ένα μέρος του σώματός του –για παράδειγμα, ο ώμος ή το πόδι– βρίσκεται στην ίδια ευθεία ή πίσω, η φάση θεωρείται κανονική.

Η λογική πίσω από τo «Νόμο Βενγκέρ» είναι να μειωθούν οι ακυρώσεις γκολ για διαφορές χιλιοστών, που προκαλούν τεράστιες συζητήσεις και αμφισβητήσεις ακόμα και με τη χρήση του VAR. Με την πρόοδο της τεχνολογίας – όπως οι μπάλες με ενσωματωμένο chip και οι κάμερες υψηλής ακρίβειας στα στάδια – η εφαρμογή ενός πιο «ανθρώπινου» ορισμού του οφσάιντ μοιάζει πλέον εφικτή.

Αν η πρόταση λάβει το «ΟΚ» της IFAB, θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμών σε μικρότερες διοργανώσεις και φιλικά τουρνουά. Όμως, ο μεγάλος πονοκέφαλος για τους υπευθύνους είναι ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σε περίοδο μείζονος διοργάνωσης, καθώς το προσεχές καλοκαίρι είναι το Μουντιάλ. Το ενδεχόμενο να διεξαχθεί ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με νέο κανονισμό οφσάιντ προκαλεί αναστάτωση και ανησυχία, καθώς θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη ροή των αγώνων και την ισορροπία των ομάδων.

Ποιο είναι το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και πως λειτουργεί

Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τους «Κανόνες του Παιχνιδιού». Αποτελείται από τις τέσσερις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλική, Σκωτσέζικη, Ουαλική, Ιρλανδική), οι οποίες ήταν οι πρώτες που δημιουργήθηκαν.

Μέλος είναι και η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA), η οποία έχει τέσσερις ψήφους, όταν από μία έχουν οι υπόλοιπες ομοσπονδίες-μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, μία για να αποφασίσει για πιθανές αλλαγές στους κανόνες του και μία για να συζητήσει για τις εσωτερικές του υποθέσεις.