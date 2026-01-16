sports betsson
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες
Ποδόσφαιρο 16 Ιανουαρίου 2026 | 19:34

IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες

Το IFAB συνεδριάζει την Τρίτη (20/1) για να εξετάσει να εισάγει αντίστροφη μέτρηση στην εκτέλεση των πλαγίων άουτ και στα χτυπήματα από το τέρμα. Στο τραπέζι κανονισμός για τους τραυματισμούς

Κείμενο Βάιος Μπαλάφας
A
A
Στο… στόχαστρο του IFAB βρίσκονται οι καθυστερήσεις των αγώνων. Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο, αρμόδιο για τους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς συνεδριάζει την Τρίτη (20/1), προκειμένου να συζητήσει να εισάγει αντίστροφη μέτρηση στην εκτέλεση των πλαγίων άουτ και στα χτυπήματα από το τέρμα.

Η νέα αυστηροποίηση κατά των καθυστερήσεων θα είναι στο πρότυπο του κανονισμού της αντίστροφης μέτρησης των οκτώ δευτερολέπτων, που ισχύει για τους τερματοφύλακες. Ο διαιτητής προειδοποιεί και μετρά αντίστροφα από τα πέντε δευτερόλεπτα, ώστε να δείξει στους τερματοφύλακες τον χρόνο που απομένει για να επαναφέρουν την μπάλα στο παιχνίδι. Αν ο γκολκίπερ δεν υπακούσει τότε καταλογίζεται κόρνερ. Πάντως, οι αρμόδιοι κρίνουν ότι η εφαρμογή αυτής της παράβασης έχει ατονήσει και εξετάζουν πρόσθετες… παρεμβάσεις για να την επαναφέρουν στο κανονιστικό κάδρο και σύμφωνα με τους Times τα νέα μέτρα θα προστεθούν στον κανονισμό που έχει να κάνει με την καθυστέρηση (σ.σ. τα 8'') των τερματοφυλάκων.

Και για την περίπτωση των πλαγίων άουτ, το IFAB που είναι αρμόδιο για τις τροποποιήσεις των ποδοσφαιρικών κανονισμών, εξετάζει παρόμοιο κανονισμό. Δηλαδή, αντίστροφη μέτρηση από τον διαιτητή, ξεκινώντας από τα πέντε δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, θα καταλογίζεται κόρνερ υπέρ των αντιπάλων για καθυστέρηση στο χτύπημα από το τέρμα και αλλαγή κατοχής στο πλάγιο άουτ.

Κανονισμός για τραυματισμούς

Εξετάζεται και καθιέρωση χρονικού ορίου τόσο για τις αλλαγές όσο και για τους τραυματισμούς παικτών στη διάρκεια του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του FIFA Arab Cup τον Δεκέμβριο, δοκιμάστηκε ένας κανονισμός για να «αποθαρρύνει» τους παίκτες που προσποιούνται τραυματισμούς και σύμφωνα με τους αρμόδιους τα σχόλια ήταν πολύ θετικά. Σύμφωνα με τη δοκιμή στο Κατάρ ένας παίκτης που δεχόταν φροντίδα για τραυματισμό ήταν υποχρεωμένος να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για δύο λεπτά, εκτός αν ήταν θύμα φάουλ για το οποίο ο υπαίτιος τιμωρήθηκε με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα.

Στο τραπέζι βρίσκεται και πρόταση να μπει στο πρωτόκολλο του VAR παρέμβαση σε περίπτωση υπόδειξης ανύπαρκτου κόρνερ και δεν αποκλείεται να ισχύσει στο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Ενδεχόμενα αυτό τα υποστηρίζεται από τεχνολογία βασισμένη σε μικροτσίπ ενσωματωμένο στην μπάλα θα υποδεικνύει αυτόματα στους διαιτητές ποιος παίκτης ακούμπησε τελευταίος τη μπάλα.

Τέλος, στο τραπέζι της IFAB βρίσκεται και το ζήτημα του οφσάιντ. Η FIFA εδώ και καιρό θέλει να αποφευχθούν τα οφσάιντ του χιλιοστού, όμως διαφωνούν η UEFA και οι βρετανικές ομοσπονδίες.

Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές: Ρευστότητα Made in China

Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές: Ρευστότητα Made in China

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind's Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

