Οι νέοι κανόνες της IFAB αλλάζουν το ποδόσφαιρο

Η ετήσια συνεδρίαση της IFAB στο Λονδίνο επιβεβαίωσε αυτό που εδώ και καιρό συζητείται στους ποδοσφαιρικούς κύκλους: το άθλημα μπαίνει σε μια νέα φάση, όπου η μείωση των καθυστερήσεων και η ορθότερη εφαρμογή της δικαιοσύνης μπαίνουν πάνω από την αυστηρή προσκόλληση στην παράδοση. Ο μοναδικός θεσμικός φορέας που έχει την αρμοδιότητα να αλλάζει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι το παιχνίδι πρέπει να γίνει πιο γρήγορο, πιο καθαρό και πιο κατανοητό για παίκτες και φιλάθλους.

Μετά τη θέσπιση του κανόνα των οκτώ δευτερολέπτων για τους τερματοφύλακες, η IFAB συμφώνησε σε περαιτέρω μέτρα κατά της σκόπιμης καθυστέρησης. Το ίδιο πνεύμα θα εφαρμοστεί πλέον και στις πλάγιες επαναφορές και στα ελεύθερα από την εστία, με στόχο να περιοριστούν τα «νεκρά» διαστήματα που αλλοιώνουν τον ρυθμό ενός αγώνα.

Παράλληλα, μπαίνει σαφές όριο δέκα δευτερολέπτων για την αποχώρηση ενός παίκτη τη στιγμή της αλλαγής, κλείνοντας ένα από τα πιο συνηθισμένα παράθυρα για απώλεια χρόνου.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι αλλαγές που αφορούν τους παίκτες που δέχονται ιατρική φροντίδα εντός αγωνιστικού χώρου. Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, όποιος χρειάζεται εξέταση ή θεραπεία θα πρέπει να βγαίνει εκτός γηπέδου και να παραμένει εκεί για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ορίζεται μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού. Η λογική είναι απλή: να αποφεύγονται οι προσχηματικοί τραυματισμοί που «σπάνε» τον ρυθμό και ευνοούν τη διαχείριση αποτελέσματος.

Στο μέτωπο του VAR, η IFAB κινήθηκε προσεκτικά. Οι βασικές περιοχές παρέμβασης παραμένουν οι ίδιες – γκολ, πέναλτι, απευθείας κόκκινες κάρτες και λάθος ταυτότητα παίκτη – όμως προστίθενται τρεις στοχευμένες επεκτάσεις. Πρώτον, το VAR θα μπορεί να διορθώνει περιπτώσεις αποβολής που προέκυψαν από δεύτερη κίτρινη κάρτα δοσμένη με προφανές πραγματικό λάθος. Δεύτερον, θα επιτρέπεται η διόρθωση περιπτώσεων όπου τιμωρείται η λάθος ομάδα με κάρτα. Και τρίτον, οι διοργανώτριες αρχές θα μπορούν – εφόσον το επιλέξουν – να επιτρέπουν έλεγχο σε ξεκάθαρα λανθασμένες αποφάσεις κόρνερ, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην επανέναρξη.

Το πιο «καυτό» ζήτημα, το οφσάιντ, δεν έφερε άμεσες αλλαγές αλλά επιβεβαίωσε τη συνέχιση των πειραματισμών. Η IFAB θα αξιολογήσει τα δεδομένα από τη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ, που ήδη εφαρμόζεται στα κορυφαία πρωταθλήματα, καθώς και από το Football Video Support, ένα πιο ελαφρύ σύστημα βίντεο-υποστήριξης που δοκιμάζεται υπό την καθοδήγηση της FIFA και έχει ήδη βρει εφαρμογή σε χαμηλότερες κατηγορίες, όπως η Serie C στην Ιταλία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση γύρω από τη χρήση body cam από διαιτητές σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Η IFAB εξέφρασε τη στήριξή της στη δοκιμή του μέτρου, βλέποντας σε αυτό ένα πιθανό εργαλείο διαφάνειας, προστασίας των διαιτητών και βελτίωσης της συμπεριφοράς εντός γηπέδου.

Συνολικά, οι αποφάσεις της IFAB δείχνουν ένα ποδόσφαιρο που προσπαθεί να προσαρμοστεί στη σύγχρονη εποχή: λιγότερες διακοπές, περισσότερη ακρίβεια και τεχνολογία που παρεμβαίνει στοχευμένα, χωρίς να πνίγει το παιχνίδι. Το αν αυτές οι αλλαγές θα γίνουν αποδεκτές από παίκτες, προπονητές και φιλάθλους, θα φανεί στο γήπεδο. Το βέβαιο είναι ότι το ποδόσφαιρο του αύριο θα μοιάζει λίγο διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.