Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης
Ποδόσφαιρο 31 Ιανουαρίου 2026, 21:30

Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης

Η πρόταση θα συζητηθεί στη ΓΣ του επόμενου μήνα. Η Premier League πρωτοστατεί, όμως οι λίγκες και οι φορείς που πιέζουν είναι 25 και τονίζουν ότι θέλουν τον κανονισμό για την προστασία των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της IFAB (International Football Association Board) και των μεγάλων ποδοσφαιρικών λιγκών, όμως η πίεση είναι μεγάλη και δύσκολα θα αντισταθεί ο αρμόδιος φορέας για την θέσπιση και τις αλλαγές των ποδοσφαιρικών κανονισμών. Η πίεση έχει να κάνει με την πρόταση να καθιερωθεί προσωρινή αλλαγή σε περίπτωση διάσεισης ενός ποδοσφαιριστή και σε περίπτωση που αυτός τεθεί οριστικά νοκ άουτ από το ματς, τότε και η άλλη ομάδα να έχει το δικαίωμα μιας ακόμη αλλαγής.

Για να πειστεί το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο να αλλάξει τον κανονισμό πρωτοστατούν η Premier League και η Major League Soccer (MLS) των ΗΠΑ. Η πρόταση θα εξεταστεί στη ΓΣ του Κάρντιφ τον επόμενο μήνα και είναι χαρακτηριστικό ότι οι λίγκες και οι φορείς που πιέζουν με σημαντικό επιχείρημα την προστασία των παικτών ανέρχονται στις 25 καθώς στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται, επίσης, η Serie A, η γαλλική LFP, η FIFPRO, η European Leagues Association και η World Leagues Association.

Το ζήτημα επανήλθε μετά από διαγνώσεις άνοιας σε πρώην ποδοσφαιριστές. Είναι η απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να μην αποφεύγονται συγκρούσεις.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς ζήτησαν επίσημα την άδεια να ακολουθήσει πιλοτική εφαρμογή του μέτρου. Η Premier League κατέθεσε επίσης το δικό της αίτημα, με τη στήριξη της ομοσπονδίας και του συνδικαλιστικού οργάνου των Άγγλων παικτών, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο βρίσκεται ξεκάθαρα προς το συμφέρον της προστασίας των παικτών.

Δύσκολο να πει κανείς αν η πρόταση περάσει από την IFAB. Ο λόγος είναι ότι μετά την προπαρασκευαστική συνάντηση του Λονδίνου διέρρευσαν όλες οι προτάσεις εκτός από τη συγκεκριμένη!

Υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να γίνει κατάχρηση του κανονισμού, εφόσον ψηφιστεί. Όμως, η Premier League προτείνει δικλείδες, έτσι ώστε αν μία ομάδα χρησιμοποιήσει προσωρινή αντικατάσταση λόγω διάσεισης, ο αντίπαλος να λαμβάνει επίσης μία επιπλέον αλλαγή, διατηρώντας την αγωνιστική ισορροπία. Για να πιστοποιείται ότι η αλλαγή είναι δικαιολογημένη, μια ανεξάρτητη ομάδα εποπτείας θα εξετάζει κάθε περιστατικό μέσω βίντεο, ώστε να επιβεβαιώνεται η ιατρική του νομιμότητα.

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του
Τεράστια κληρονομιά 31.01.26

Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του

Στη διαθήκη του, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε την πρόθεση να αφήσει 50 εκατομμύρια δολάρια και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην τότε σύντροφο του

Σύνταξη
Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
Έως το 2030 31.01.26

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Θύμησε ότι το Brexit έγινε χωρίς την έγκρισή του και δήλωσε ότι πρέπει να ψηφίσει ένωση με την Ιρλανδία.

Σύνταξη
«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;
Go Fun 31.01.26

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;

Καθώς τα social media γεμίζουν με συγκρίσεις του «τότε» και «τώρα», η νοσταλγία για το 2016 αποκαλύπτει λιγότερο μια χαμένη χρυσή εποχή και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη μας ανακατασκευάζει το παρελθόν

Σύνταξη
Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»
Καρναβάλι και πολιτική 31.01.26

Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»

Ακόμη και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έλαβε ένα, αφού ο ηθοποιός Βάγκνερ Μούρα το φόρεσε στην ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων
364 έγγραφα 31.01.26

Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων

Ο Σλοβάκος διπλωμάτης φέρεται να είχε εκτεταμένη αλληλογραφία με τον Επστάιν και να του έχει ζητήσει χάρες. Αρνείται ότι γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Σύνταξη
«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα
Πρώτες δηλώσεις 31.01.26

«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ να δηλώνει πως η Ρωσία «επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Σύνταξη
«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Φασίστες με στολή 31.01.26

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Ακολουθώντας μια μακρά αμερικανική παράδοση εντοπισμού φασιστών, ένα δίκτυο αριστερών και antifa έχει αναλάβει να κατονομάσει και να εκθέσει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης του Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
