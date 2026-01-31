Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης

Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της IFAB (International Football Association Board) και των μεγάλων ποδοσφαιρικών λιγκών, όμως η πίεση είναι μεγάλη και δύσκολα θα αντισταθεί ο αρμόδιος φορέας για την θέσπιση και τις αλλαγές των ποδοσφαιρικών κανονισμών. Η πίεση έχει να κάνει με την πρόταση να καθιερωθεί προσωρινή αλλαγή σε περίπτωση διάσεισης ενός ποδοσφαιριστή και σε περίπτωση που αυτός τεθεί οριστικά νοκ άουτ από το ματς, τότε και η άλλη ομάδα να έχει το δικαίωμα μιας ακόμη αλλαγής.

Για να πειστεί το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο να αλλάξει τον κανονισμό πρωτοστατούν η Premier League και η Major League Soccer (MLS) των ΗΠΑ. Η πρόταση θα εξεταστεί στη ΓΣ του Κάρντιφ τον επόμενο μήνα και είναι χαρακτηριστικό ότι οι λίγκες και οι φορείς που πιέζουν με σημαντικό επιχείρημα την προστασία των παικτών ανέρχονται στις 25 καθώς στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται, επίσης, η Serie A, η γαλλική LFP, η FIFPRO, η European Leagues Association και η World Leagues Association.

Το ζήτημα επανήλθε μετά από διαγνώσεις άνοιας σε πρώην ποδοσφαιριστές. Είναι η απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να μην αποφεύγονται συγκρούσεις.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς ζήτησαν επίσημα την άδεια να ακολουθήσει πιλοτική εφαρμογή του μέτρου. Η Premier League κατέθεσε επίσης το δικό της αίτημα, με τη στήριξη της ομοσπονδίας και του συνδικαλιστικού οργάνου των Άγγλων παικτών, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο βρίσκεται ξεκάθαρα προς το συμφέρον της προστασίας των παικτών.

Δύσκολο να πει κανείς αν η πρόταση περάσει από την IFAB. Ο λόγος είναι ότι μετά την προπαρασκευαστική συνάντηση του Λονδίνου διέρρευσαν όλες οι προτάσεις εκτός από τη συγκεκριμένη!

Υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να γίνει κατάχρηση του κανονισμού, εφόσον ψηφιστεί. Όμως, η Premier League προτείνει δικλείδες, έτσι ώστε αν μία ομάδα χρησιμοποιήσει προσωρινή αντικατάσταση λόγω διάσεισης, ο αντίπαλος να λαμβάνει επίσης μία επιπλέον αλλαγή, διατηρώντας την αγωνιστική ισορροπία. Για να πιστοποιείται ότι η αλλαγή είναι δικαιολογημένη, μια ανεξάρτητη ομάδα εποπτείας θα εξετάζει κάθε περιστατικό μέσω βίντεο, ώστε να επιβεβαιώνεται η ιατρική του νομιμότητα.