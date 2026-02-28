«Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω» – Δεν απηύθυνε ομιλία στο Σύνταγμα η Καρυστιανού

Στη σημερινή (28/2) συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού δεν ανέβηκε στην εξέδρα για να μιλήσει, όπως έκαναν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων.

Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω. Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω.

Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως υπήρξε μια άρνηση», δήλωσε.