Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι

Πυκνώνει τις δημόσιες εμφανίσεις της η Μαρία Καρυστιανού ενόψει και των ανακοινώσεων του νέου κόμματος που δεν αναμένονται «πριν το καλοκαίρι». Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου «Τέμπη 2023» αποφεύγει συστηματικά να φανερώσει το ιδεολογικό πρόσημο του πολιτικού φορέα που θα ηγηθεί ωστόσο με τις τοποθετήσεις της φανερώνει την κατεύθυνση.

Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος

Στην εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε (OPEN) απάντησε στο αν θεωρεί πως οι θέσεις της θα μπορούσαν να ανήκουν στον ακροδεξιό πολιτικό χώρο, το αν είναι θρησκόληπτη και επανέλαβε τα περί «κράτους δικαίου, δικαιοσύνης, πάταξης της διαπλοκής και της διαφθοράς».

Εμπλοκή με την πολιτική

Απαντώντας σε ερώτηση για την απόφασή της να εμπλακεί με την πολιτική, και να απογοητεύσει σημαντική μερίδα κόσμου που για αυτούς φέρεται να αποτελούσε «ένα πρόσωπο σύμβολο» η κ. Καρυστιανού σχολίασε: «Δικαίωμα στο εκλέγεσθαι έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης, αυτό είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα, και ορίστε μια φορά που γίνεται και πράξη αυτό το θεωρητικό που υπήρχε μέχρι τώρα (…).

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως οι θέσεις της ανήκουν στην ακροδεξιά, καθώς και το αν θεωρεί τον εαυτό της θρησκόληπτο, η κ. Καρυστιανού απάντησε ότι «οι ακραίες θέσεις δεν με εκφράζουν καθόλου» και στρογγυλεύοντας τις θέσεις της είπε πως είναι «υπέρ του δικαίου. Υπέρ της δικαιοσύνης. Υπέρ της ισοκρατίας, της ισονομίας (…)».

Είπε πως έχει πνευματικό «αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κακό (…)» σημείωσε πως «πάρα πολύς κόσμος πάει στην εκκλησία, πιστεύει, προσπαθεί να είναι καλός άνθρωπος». Σημείωσε πως «έχουμε δει πολιτικούς να πηγαίνουν στις εκκλησίες» και έφερε το παράδειγμα του Άδωνι Γεωργιάδη «ο οποίος πήγε στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι , στον Μανταμάδο της Μυτιλήνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του».

Ντιμπέιτ με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε ανέφερε πως όταν ήταν σε νοσοκομείο (2008 – 2009) «η κατάσταση ήταν τραγική» που αποφάσισε ότι δε μπορεί να δουλέψει. «Από τότε τα πράγματα έχουν γίνει 1.000 φορές χειρότερα και ο υπουργός πρέπει να επισκεφθεί τα νοσοκομεία για να λύσει τα προβλήματα…» είπε αναφερόμενη στον Άδ. Γεωργιάδη κατηγορώντας τον πως παρουσιάζεται «μόνο για να κόβει κορδέλες (…)»

Αναρωτήθηκε «γιατί ο υπουργός πρέπει να πάει με τα ΜΑΤ σε μια δομή;» και εξέφρασε την επιθυμία να κάνει ένα ντιμπέιτ μαζί του. «Είναι ένας τύπος πολιτικού που δε με εκφράζει. Ούτε ως γιατρός, απαντήσεις δεν πήρα. Συμπεριφέρεται απαξιωτικά στους πολίτες, όχι μόνο σε εμένα. Όποιος διαφωνεί μαζί του είναι “κομουνιστής” και “αναρχικός”.

Έχουμε βαρεθεί να τον βλέπουμε να δίνει συνεντεύξεις στα πάνελ χωρίς να λέει κάτι. Έχει θέματα με εμένα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δεν έχω πάρει αποφάσεις για τη χώρα. Τον τρομάζει η καθαρότητα του σκοπού και η επιμονή μας να τα καταφέρουμε. Επιτυχημένος υπουργός δεν είναι, γιατί δεν έχει αφήσει αξιόλογο έργο και ειδικά τώρα στο Υγείας», είπε.

Για Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη

Αναφερόμενη στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις ως ο καταλληλότερος, σχολίασε: «Πώς γίνεται αυτό; Εξηγήστε μου. Με τόσα σκάνδαλα… Πώς είναι δυνατόν να είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μας κυβερνήσει; Δεν μπορώ να καταλάβω».

Σχολιάζοντας την πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ειλικρινά περιμέναμε ότι ένας άνθρωπος που εκφράζει την αριστερά, που έλεγε ‘Πρώτη φορά Αριστερά’, ότι θα λειτουργούσε πιο αριστερά. Αλλά δυστυχώς είχαμε μια πολιτική δεξιά, μη σας πω πολλή δεξιά. Κι έγιναν πολύ σημαντικά λάθη. Για ΄μενα το ότι η δήμευση της περιουσίας της χώρας για τόσο χρόνια είναι εγκληματικό».

Σχετικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι ειδικά για τον κ. Ανδρουλάκη, πέρα από το γεγονός ότι μου έκανε εντύπωση η στάση του για τις υποκλοπές», για να προσθέσει ότι «δεν διεκδίκησε τα δικαιώματά του και δεν πίεσε για να μάθει τους λόγους για τους οποίους τον άκουγαν. Θεωρώ ότι δεν ήταν ένα κομμάτι που τον αφορούσε απλά, ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη δημοκρατία γενικότερα».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης

Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως είχε προτάσεις συνεργασίας «και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αριστερά και δεξιά» και «η πρόταση έγινε μέσω τρίτων» και αποκάλυψε: «Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο» λέγοντας πως η πρόταση αφορούσε Δικαιοσύνης. «Απέρριψα κατευθείαν την πρόταση. Μετά έγιναν πιο επιθετικοί… Ή είσαι μαζί μας ή είσαι αντίπαλος», είπε μεταξύ άλλων.

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της ως προς τις αμβλώσεις τόνισε ξανά ότι διαστρεβλώθηκαν. «Ίσως τρόμαξε η λέξη “διαβούλευση” και “δημόσιος διάλογος” αλλά καλά θα κάνουν να το συνηθίζουν γιατί από εδώ και πέρα θα υπάρχουν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να είναι σε διαβούλευση, υπάρχουν και καλώς υπάρχουν και τα προστατεύουμε. Στο θέμα των αμβλώσεων έγινε διαστρέβλωση των λόγων μου» επέμεινε.

Επανερχόμενη, αφού φρόντισε να τονίσει πως «προφανώς το δικαίωμα να ορίζει η γυναίκα το σώμα της δεν θα της το πάρει κανένας» και να σημειώσει πως «ο νόμος για τις αμβλώσεις ισχύει ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια».

Ως γιατρός όμως είπε πως βλέπει ένα πρόβλημα σφαιρικά (…). «Το θέμα των αμβλώσεων αντανακλά και το επίπεδο της κοινωνικής μας μέριμνας, το επίπεδο της υγείας μας γενικότερα και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Οι υψηλοί αριθμοί αμβλώσεων δείχνουν χαμηλό επίπεδο σε όλα αυτά. Στην Ελλάδα είμαστε στις 200-300 χιλιάδες αμβλώσεις τον χρόνο. Η Ιταλία έχει γύρω στις 70.000, η Γερμανία γύρω στις 100.000 και η Γαλλία γύρω στις 225.000.

Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν αφορά το δικαίωμα της γυναίκας να επιλέξει – που θα επιλέξει αυτό που θέλει να κάνει. Το θέμα είναι τι κάνουμε σαν κοινωνία για να περιορίσουμε τον αριθμό και να μην οδηγούνται άδικα γυναίκες που δεν θα ήθελαν σε αυτό το χειρουργείο. Από το οποίο κάποιες γυναίκες αντιμετωπίζουν μετά από αυτό ισόβιο πρόβλημα υγείας», είπε.

Ανακοινώσεις από Καρυστιανού πριν το καλοκαίρι

Οικοδομώντας το προφίλ του νέου κόμματος είπε: «Εμείς δεν έχουμε χρηματοδότες. Έχουμε εθελοντές και δημιουργούνται ομάδες με ατομική πρωτοβουλία. Μέχρι στιγμής δε μας έχει προβληματίσει κάποιο έξοδο. Αργότερα θα γίνει μία διάφανη χρηματοδότηση από τους πολίτες. Ίσως μέσω κάποιας εγγραφής»

Εξήρε το επιτελείο που βρίσκεται δίπλα της: «ανθρώπους με βαρύ βιογραφικό με εμπειρία στην εργασία τους, όραμα, καλή πρόθεση και αγάπη για την Ελλάδα» και προανήγγειλε πως θα μας εντυπωσιάσει με το πρόγραμμα για το «πόσο φροντιστικό για την κοινωνία θα είναι και πόσο δημοκρατικό».

Απέκλεισε τη συνεργασία με ενεργούς πολιτικούς, είπε πως «θα ανακοινώσουμε το κόμμα όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πριν το καλοκαίρι» και παραδέχθηκε πως «η ονομασία μας ζορίζει. Δε μπορούμε να αποφασίσουμε».