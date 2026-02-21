Καρυστιανού για εκταφές: «Ύβρις, κανείς δεν θα ακουμπήσει τον τάφο των παιδιών»

Με μια οργισμένη ανάρτηση στο X, η Μαρία Καρυστιανού μιλά για τις εκταφές των σορών των θυμάτων των Τεμπών, κάνοντας λόγο για «συγκάλυψη εγκλήματος από την ελληνική Δικαιοσύνη».

Η κ. Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης Ξανθοπούλου, που έχασε τη ζωή της στην εθνική τραγωδία του 2023, μιλώντας για τη διαδικασία των εκταφών τονίζει ότι το ζήτημα δεν είναι πολιτικό. Όπως σημειώνει, οι υπαίτιοι έχουν απέναντί τους τις οικογένειες των θυμάτων και τους πολίτες.

Η ίδια επισημαίνει σε έντονο ύφος ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άρειος Πάγος παρεμβαίνει για να στηρίξει ανακριτές και εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν επιστρατευθεί στη διαδικασία συγκάλυψης της αλήθειας για το έγκλημα των Τεμπών». Κατηγορεί τους θεσμούς ότι προστατεύουν μια «υπόλογη και εγκληματική κυβέρνηση», όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει, η οποία επιχειρεί να συγκαλύψει τις ευθύνες.

«Εκταφές-ντροπή» και οργισμένο μήνυμα

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για «κρατική ομερτά» που συνεχίζεται με τις «εκταφές-ντροπή». Προσθέτει πως οι πράξεις αυτές προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων και καταγγέλλει ότι απαγορεύονται εξετάσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τα αίτια του απανθρακισμού των θυμάτων.

«Κανείς δεν θα ακουμπήσει τον τάφο των παιδιών για να καταστρέψει τα τελευταία στοιχεία που μπορούν να φέρουν την αλήθεια στο φως», λέει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη φυλακή.

«Έχουν απέναντί τους γονείς και πολίτες»

Η κ. Καρυστιανού σημειώνει ότι αυτήν τη φορά δεν πρόκειται για αντιπαράθεση κομμάτων, αλλά για αγώνα των γονιών και των πολιτών. Τονίζει πως «αυτός που έχασε τα πάντα, δεν φοβάται τίποτα και κανέναν», επιμένοντας ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

Όπως καταλήγει στην ανάρτησή της: «Η αλήθεια δεν θα μπαζωθεί. Αυτή τη φορά, θα λάμψει!».