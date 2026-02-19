Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες εκταφές θυμάτων – «Εμπαιγμό» καταγγέλλουν οι συγγενείς, που προχωρούν σε προσφυγές

Ορίστηκαν οι πρώτες τέσσερις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Οι πρώτες δύο εκταφές θα γίνουν το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η τρίτη στις 25 Φεβρουαρίου και η τέταρτη στις 3 Μαρτίου, την ώρα που αναμένεται να οριστεί τις επόμενες ημέρες και η πέμπτη. Τα ονόματα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Θυμίζουμε ότι οι οικογένειες θυμάτων είχαν αιτηθεί εννέα εκταφές και ότι η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας είχε δώσει εντολή να εκταφούν εννέα θύματα ως το τέλος της βδομάδας, μολονότι δεν έχουν οριστεί τα εργαστήρια που θα αναλάβουν τις εξετάσεις, ενώ είχε δώσει προθεσμία 24 ωρών για τον εντοπισμό και την επίσημη γνωστοποίηση αυτών των εργαστηρίων.

Ταυτόχρονα, είχε δώσει διορία δύο ημερών για τον διορισμό χημικών πραγματογνωμόνων που θα συνδράμουν το έργο των ιατροδικαστών. Είχε τονίσει, δε, ότι οι εξετάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι ίδιες με εκείνες που έγιναν στους δύο μηχανοδηγούς των εμπλεκόμενων αμαξοστοιχιών και περιλαμβάνουν τοξικολογικούς, ιστολογικούς και γενετικούς (DNA) ελέγχους.

Θυμίζουμε ότι έχουν περάσει πάνω από τέσσερις μήνες από τότε που η Εισαγγελία είχε κάνει δεκτά τα αιτήματα για τις εκταφές, ενώ τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν ενημερώσει ότι λόγω ελλιπούς εξοπλισμού δεν είναι δυνατή η πλήρης διενέργεια όλων των απαιτούμενων εξετάσεων.

Τα εν λόγω ιδρύματα έχουν προτείνει τη μεταφορά των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, πρόταση που απορρίφθηκε από την Εισαγγελία. Εν τω μεταξύ, οι συγγενείς των θυμάτων προβαίνουν σε νομικές ενέργειες προκειμένου να προσβάλουν τη συγκεκριμένη εισαγγελική παραγγελία.

Καταγγέλλουν «εμπαιγμό και πρόκληση», διότι οι εργαστηριακές εξετάσεις που ζητούνται δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Η πρώτη προσφυγή έχει ήδη κατατεθεί, από τον Χρήστο Τηλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία.

Όπως όλα δείχνουν, στην Ελλάδα πράγματι δεν υπάρχουν εργαστήρια με την απαραίτητη υποδομή για να διενεργήσουν τις εξειδικευμένες χημικές και βιοχημικές αναλύσεις που ζητούν οι οικογένειες των 57 θυμάτων.

Έτσι, οι συγγενείς τονίζουν ότι οι έλεγχοι που τελικά θα πραγματοποιηθούν μετά από τις εκταφές θα περιοριστούν σε εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των σορών και δεν θα περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις.